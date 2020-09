Eggerding schickt Michaelnbach ohne Chance nach Hause [Video]

Details Montag, 28. September 2020 14:50

Die Union Eggerding fertigte die Union Michaelnbach am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Eggerding ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Michaelnbach einen klaren Erfolg.

Gleich zu Spielbeginn traf die Union Eggerding zur frühen Führung (2.). Daniel Kögl zog aus der Ferne ab und versenkte die Kugel im Gehäuse der Gäste. Bereits in der elften Minute erhöhte der Gastgeber den Vorsprung. Kögl machte per Kopf seinen zweiten Treffer der Partie. Mit der Führung für Eggerding ging es in die Kabine.

Eggerding ist noch nicht fertig

Johannes Aigner schraubte das Ergebnis nach einer einstudierten Corner-Variante in der 49. Minute mit dem 3:0 für die Union Eggerding in die Höhe. Eggerding baute die Führung weiter aus, indem Julian Leingartner zwei Treffer nachlegte (58./65.). Eralb Sinani besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für die Union Eggerding (79.). Am Ende kam Eggerding gegen die Union Michaelnbach zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Dreier sprang die Union Eggerding auf den achten Platz der 2. Klasse West-Nord. Eggerding verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Die Union Eggerding ist seit drei Spielen unbezwungen.

Michaelnbach findet weiter keinen Weg aus der Miesere. Sechs mal musste man sich in dieser Saison nun schon geschlagen geben.

