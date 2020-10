2:11! Suben schießt Reichersberg aus dem eigenen Stadion

Details Montag, 05. Oktober 2020 16:45

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte Suben Reichersberg mit 2:11 überrannt. Die Union Suben ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Die Gäste fackelten nicht lange rum und legten sofort los. In der siebten Minute brachte Ludek Steinocher die Gäste in Führung. Suben dominierte die Union Reichersberg in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Schlusslicht gleich einen katastrophalen Rückstand ein. Sascha Wallner gelang in den Minuten 24 und 38 schließlich ein Doppelpack. Keine Minute später legte Pascal Mayr den vierten Tagestreffer nach. Noch vor der Halbzeit machte Wallner seinen dritten Treffer und meißelte damit den 0:5 Pausenstand in Stein.

Suben hat noch nicht genug

Gleich nach Wiederanpfiff machten die Gäste genau dort weiter, wo sie in Hälfte eins aufgehört hatten: Tore schießen. Florian Prey eröffnete mit dem 0:6 in Minute 47 die zweite Halbzeit. Jonas Grömer und Valentin Rott schenkten den Hausherren in der Mitte der zweiten Halbzeit noch zwei weitere Treffer ein. Balazs Hajlinger machte wenig später den Ehrentreffer für Reichersberg, den vierten der Saison wohlgemerkt. In der Schlussphase machte Grömer noch seinen zweiten Treffer, ehe David Auinger durch ein Eigentor für den zweiten Treffer von Reichersberg sorgte. Kurz vor und nach dem Eigentor traf Wallner aber noch zwei Mal, was ihn mit einem Fünferpack dastehen lässt.

Als der Referee das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von Reichersberg besiegelt.

Suben macht nach dieser Machtdemonstration einen Platz in der Tabelle gut und findet sich auf Platz neun wieder..

2. Klasse West-Nord: Union Reichersberg – Union Suben, 2:11 (0:5)