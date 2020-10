ATSV Schärding stampft Michaelnbach in den Boden

Details Montag, 12. Oktober 2020 11:05

Die Union Michaelnbach blieb gegen den ATSV Schärding chancenlos und kassierte eine herbe 6:2-Klatsche. Schärding ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Michaelnbach einen klaren Erfolg.

Die Union Michaelnbach geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Laszlo Somogyi das schnelle 1:0 für den ATSV HandyShop Schärding erzielte. Ein Tor auf Seiten des ATSV Schärding machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Torfest in Hälfte zwei

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Somogyi bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Für das erste Tor von Michaelnbach war Vilmos Soos verantwortlich, der in der 63. Minute das 2:1 besorgte. Joachim Resch (67.) und Frano Sandrk (73.) schossen weitere Treffer für Schärding, während Oliver Sabelja (79.) das 5:1 markierte. Joseph Doppler schoss die Kugel zum zweiten Mal für die Union Michaelnbach über die Linie (81.). Somogyi besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den ATSV HandyShop Schärding (84.). Am Ende kam der ATSV Schärding gegen Michaelnbach zu einem verdienten Sieg.

Bei Schärding präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Die Heimmannschaft bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 36-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte Michaelnbach bisher einen Sieg und kassierte acht Niederlagen. Die Union Michaelnbach wartet schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

2. Klasse West-Nord: ATSV HandyShop Schärding – Union Michaelnbach, 6:2 (1:0)

10 Laszlo Somogyi 1:0

47 Laszlo Somogyi 2:0

63 Vilmos Soos 2:1

67 Joachim Resch 3:1

73 Frano Sandrk 4:1

79 Oliver Sabelja 5:1

81 Joseph Doppler 5:2

84 Laszlo Somogyi 6:2