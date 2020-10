St. Agatha fährt Dreier in Michaelnbach ein

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:40

St. Agatha kam gegen die Union Michaelnbach zu einem klaren 0:3-Erfolg. Auf dem Papier ging der UFC St. Agatha als Favorit ins Spiel gegen Michaelnbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die Union Michaelnbach geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Dominik Eder das schnelle 0:1 für St. Agatha erzielte. Christoph Schleimer brachte den Ball zum zweiten Mal zugunsten des UFC St. Agatha über die Linie (18.). Über die restliche Spielzeit der ersten Hälfte konnten die Hausherren weitere Gegentreffer unterbinden, kamen in der Offensive aber nicht zum Erfolg. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Sieg in der Tasche

Tobias Lehner baute den Vorsprung von St. Agatha in der 65. Minute aus. Danach konzentrierten sich die Gäste wieder darauf, den Vorsprung zu verwalten. Für die Union war im Angriffsdrittel einfach nichts mehr zu machen. Letztlich fuhren die Gäste einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Michaelnbach kommt weiterhin nicht aus der Negativspirale und muss schon die neunte Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Mit erst einem Sieg wartet man noch immer vergebens auf den Durchbruch.

Der UFC St. Agatha bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten.

2. Klasse West-Nord: Union Michaelnbach – UFC St. Agatha, 0:3 (0:2)

6 Dominik Eder 0:1

18 Christoph Schleimer 0:2

65 Tobias Lehner 0:3