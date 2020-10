St. Willibald lässt Suben keine Chance

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:40

Die Union Guschlbauer St. Willibald erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Union Suben. Die Union St. Willibald ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Suben einen klaren Erfolg.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. St. Willibald stellte mit dem 1:0 in der 22. Minute die Weichen auf Sieg. Marcel Doblinger versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (36.) Mit der Führung für die Union Guschlbauer St. Willibald ging es in die Halbzeitpause.

Keine Zweifel aufgekommen

In der 47. Minute erzielte Sascha Wallner das 1:2 für die Union Suben. Daniel Haderer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Union St. Willibald (77./92.). Ein starker Auftritt ermöglichte St. Willibald in einer harten Partie gegen Suben den Sieg.

Die Union Guschlbauer St. Willibald machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Die Union St. Willibald präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 27 geschossene Treffer gehen auf das Konto von St. Willibald. In dieser Saison sammelte die Union Guschlbauer St. Willibald bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die Union St. Willibald befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Die Offensivabteilung der Gäste ist mit 25 Treffern auch stark dabei, dass Problem ist, dass man auch 25 Treffer hinten zuließ. Mit drei Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen steht man momentan auf dem zehnten Tabellenplatz.

2. Klasse West-Nord: Union Guschlbauer St. Willibald – Union Suben, 4:1 (2:0)

22 Christoph Jaeger 1:0

36 Marcel Doblinger 2:0

47 Sascha Wallner 2:1

77 Daniel Haderer 3:1

92 Daniel Haderer 4:1