Enzenkirchen wird nach zwei Tore Rückstand gegen Suben wieder wach

Details Sonntag, 01. November 2020 16:45

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes fuhr die Union Enzenkirchen einen deutlichen 7:4-Erfolg gegen die Union Suben ein.

In der sechsten Minute traf Suben zum ersten Mal ins Schwarze, Torschütze war Jonas Grömer. Bereits in der 13. Minute erhöhte Ludek Steinocher den Vorsprung des Gasts. Marin Tomas schlug doppelt zu und glich damit für Enzenkirchen aus (20./26.). Ralph Parzer trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ein Tor auf Seiten der Union Raika Enzenkirchen machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Deutlicher Sieg

Das 4:2 für die Heimmannschaft stellte dann erneut Tomas sicher. In der 46. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Julian Untermaierhofer traf zum 4:3 zugunsten der Union Suben (53.). Das 5:3 ließ die Union Enzenkirchen zum fünften Mal im Match jubeln, dafür war Gergö Nagy verantwortlich. In der 62. Spielminute setzte sich Nagy erneut durch und erzielte das vorentscheidende 6:3. Matthias Espernberger versenkte den Ball in der 68. Minute im Netz der Union Enzenkirchen. Kurz vor Schluss traf Fabian Lang für Enzenkirchen (91.). Am Schluss siegte die Union Raika Enzenkirchen gegen Suben.

Bei der Union Enzenkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Mit fünf Siegen weist die Bilanz von Enzenkirchen genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Defensive von Suben muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Nun musste sich die Union Suben schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

2. Klasse West-Nord: Union Raika Enzenkirchen – Union Suben, 7:4 (3:2)

6 Jonas Groemer 0:1

13 Ludek Steinocher 0:2

20 Marin Tomas 1:2

26 Marin Tomas 2:2

34 Ralph Parzer 3:2

46 Marin Tomas 4:2

53 Julian Untermaierhofer 4:3

55 Gergoe Nagy 5:3

62 Gergoe Nagy 6:3

68 Matthias Espernberger 6:4

91 Fabian Lang 7:4