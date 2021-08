Michaelnbach holt sich bei Schärding Packung ab

Details Sonntag, 15. August 2021 22:12

Die Union Michaelnbach konnte dem ATSV HandyShop Schärding zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Die 70 Zuseher im OVB Sportpark Schärding sahen zwei Strafstöße und einen Freistoß der Heimmannschaft.

Michaelnbach geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Florian Pankratz das schnelle 1:0 per Elfmeter für den ATSV HandyShop Schärding erzielte. Das 2:0 per Freistoß von Lukas Schöbel ließ Schärding zum zweiten Mal im Match jubeln (34.). Joseph Doppler ließ sich in der 39. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Union Michaelnbach. Ein Tor auf Seiten des ATSV HandyShop Schärding machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.



Lukas Schöbel macht alles klar



Die Gastgeber erzielten in der 56. Minute das 3:1, es handelte sich dabei erneut um einen Elfmeter, verwertet wurde er von Attila Soos. Arnel Rizvic baute den Vorsprung des ATSV Schärding in der 84. Minute aus. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als wieder Schöbel von ATSV HandyShop Schärding für den Endstand von 5:1 sorgte (93.). Schließlich feierten die Schärdinger gegen Michaelnbach am ersten Spieltag der neuen Saison einen in dieser Höhe verdienten und ungefährdeten Heimsieg.

2. Klasse West-Nord: ATSV HandyShop Schärding – Union Michaelnbach, 5:1 (2:1)

8 Florian Pankratz 1:0

34 Lukas Schoebel 2:0

39 Joseph Doppler 2:1

56 Attila Gabor Soós 3:1

84 Arnel Rizvic 4:1

93 Lukas Schoebel 5:1

