Prambachkirchen springt auf Platz vier - Nach 2:1-Heimsieg gegen Suben

Die Union Raiffeisen Prambachkirchen entschied das Match gegen die Union Suben mit 2:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. 124 Zuseher waren vor Ort in der Sportanlage Prambachkirchen mit dabei. Richard Öberseder traf doppelt.

Alle drei Tore in der ersten Halbzeit: Das 1:0 in der 33. Minute durch Jakob Höllinger brachte die Union Suben vermeintlich auf die Siegerstraße. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Richard Öberseder für die Union Prambachkirchen den Ausgleich (38.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte der Gastgeber das 2:1 (44.): Erneut durfte sich Öberseder in die Torschützenliste eintragen, dieses Mal durch einen Strafstoß.



Keine Tore in Hälfte zwei



Obwohl der Union Raiffeisen Prambachkirchen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Union Suben zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.





Prambachkirchen will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Die Union Raiffeisen Prambachkirchen machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

Elf Punkte – so lautete die Bilanz von Suben in der abgelaufenen Spielzeit, das brachte ihnen Rang zwölf. Mit einem Punkt auf der Habenseite stehen die Gäste in der neuen Saison derzeit auf dem zehnten Rang.

2. Klasse West-Nord: Union Raiffeisen Prambachkirchen – Union Suben, 2:1 (2:1)

33 Jakob Hoellinger 0:1

38 Richard Oeberseder 1:1

44 Richard Oeberseder 2:1

