Später Vavra-Treffer sichert St. Aegidi Sieg gegen Grieskirchen Juniors

Details Montag, 23. August 2021 09:47

Die SV Grieskirchen Juniors haben den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:1-Niederlage gegen die Union St. Aegidi lautet die Bilanz zwei Pleiten am Stück. Ein Last Minute-Treffer von Frantisek Vavra sichert St. Aegidi vor 100 Zusehern in der Baunti-Arena den Sieg.

In der ersten Hälfte erspielten sich beide Mannschaften einige Chancen, aus denen allerdings keine zu einem Tor führte. Der Unparteiische Sahin Ulusoy setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.



Besser spät als nie



Zwischen 60. und 80. Spielminute gab es auf für beide Teams noch ein paar gute Torchancen. Die Zuseher mussten allerdings lange ausharren um schließlich Zeuge eines Tores zu werden: Ein später Treffer von Frantisek Vavra in der Schlussphase (88.) bedeutete die Führung und gleichzeitig den Sieg für die Union St. Aegidi. Am Ende verbuchte die Union St. Aegidi gegen die Grieskirchen Juniors also die maximale Punkteausbeute.





Der Ligaprimus aus St. Aegidi dürfte sich für diese Spielzeit eine Verbesserung in der Tabelle als Ziel gesetzt haben, nachdem das Team in der vergangenen Saison nur einen Platz hinter den Aufstiegsrängen einlief.

In der letzten Abschlusstabelle landeten die SV Grieskirchen Juniors mit 15 Punkten auf dem neunten Platz, aktuell befinden sie sich ohne Punkte auf dem elften Platz.

2. Klasse West-Nord: Union St. Aegidi – SV Grieskirchen Juniors, 1:0 (0:0)

88 Frantisek Vavra 1:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!