Vier Mal Lehner, drei Mal Vavra - Irres 7:5-Torspektakel bei St. Agatha gegen St. Aegidi

Details Montag, 30. August 2021 11:38

12 Tore und eine Rote Karte: Die Spielbegegnung zwischen UFC St. Agatha und Union St. Aegidi hatte es in sich. 7:5 endete diese Partie vor 250 Zusehern auf dem Sportplatz UFC St. Agatha.

Acht Tore in der ersten Halbzeit und was für ein Start bei der Begegnung UFC St. Agatha gegen Union St. Aegidi: Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Aegidi bereits in Front. Paul Jungwirth markierte in der dritten Minute die Führung. Ab Spielminute 20 folgte ein Tor auf das nächste: In der 20. Minute erzielte David Kaltseis das 1:1 für den UFC St. Agatha. Das 2:1 der Gastgeber besorgte Tobias Lehner (21.). Jetzt erst recht, dachte sich Frantisek Vavra, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (23.). Vier Minuten später ging St. Agatha durch den zweiten Treffer von Kaltseis in Führung (27.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den erneut Vavra bereits wenig später besorgte (31.). Sebastian Ferihumer versenkte die Kugel zum 4:3 (38.). In der 47. Minute kassierte Union St. Aegidi-Spieler Philipp Eder den Roten Karton für ein Foulspiel. Kurz vor dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Albert Schauer gelang Lehner noch ein schöner Freistoßtreffer zum 5:3 (48.). Mit diesem Spielstand für den UFC St. Agatha ging es in die Kabine.



Torkonto aufgeladen



Es sollten auch in der zweiten Spielhälfte noch einige Tore fallen: Lehner nahm die Torjagd wieder auf und schoss in der 56. Minute den Treffer zum 6:3 für sein Team. Jan Stary verkürzte für die Union St. Aegidi später in der 68. Minute auf 4:6. Mit dem dritten Treffer von Vavra rückte der Gast wieder ein wenig an den UFC St. Agatha heran (83.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Lehner, der das 7:5 aus Sicht von St. Agatha perfekt machte (88.). Schlussendlich verbuchte der UFC St. Agatha gegen St. Aegidi einen überzeugenden Heimerfolg. Über eine mangelnde Torausbeute konnten sich die Zuseher wohl eher nicht beschweren. Besonders zwei Spieler auf beiden Seiten durften sich über ihr aufgeladenes Torkonto sehr freuen: Lehner mit vier Treffern bei UFC St. Agatha und Vavra mit drei Toren bei Union St. Aegidi.





Bei UFC St. Agatha präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Der UFC St. Agatha macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang fünf.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen steht die Union St. Aegidi aktuell auf dem Tabellenplatz.

2. Klasse West-Nord: UFC St. Agatha – Union St. Aegidi, 7:5 (5:3)

3 Paul Jungwirth 0:1

20 David Kaltseis 1:1

21 Tobias Lehner 2:1

23 Frantisek Vavra 2:2

27 David Kaltseis 3:2

31 Frantisek Vavra 3:3

38 Sebastian Ferihumer 4:3

48 Tobias Lehner 5:3

56 Tobias Lehner 6:3

68 Jan Stary 6:4

83 Frantisek Vavra 6:5

88 Tobias Lehner 7:5

