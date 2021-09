Le mit Dreierpack - Wesenufer mit 6:1-Sieg bei Enzenkirchen

Details Montag, 27. September 2021 12:48

Vor 98 Zusehern in der IP Putz-Arena Enzenkirchen zerpflückte die Union Wesenufer am Sonntag die Union Raika Enzenkirchen mit einem 6:1-Sieg. Petr Le konnte diesem Spiel der siebten Runde in der 2. Klasse West-Nord mit drei Toren seinen Stempel aufdücken.

19 Minuten nach Anpfiff dieser Partie durch Referee Franz Kaltenberger brachte Patrick Dopler den Ball zum 1:0 zugunsten der Gäste aus Wesenufer über die Linie (19.). Drei Minuten später war es Labinot Hoti, der sich mit seinem Treffer in der 22. Spielminute in die Torschützenliste eintragen durfte. Kurz darauf gelang Petr Le ein Doppelpack (29./31.), mit dem er den Spielstand auf 4:0 hochschraubte. Union Raika Enzenkirchen ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Union Wesenufer.



Le mit Dreierpack



Nach der Halbzeitpause ging es tormäßig kontinuierlich weiter wie bisher: Michal Rossmann vollendete zum fünften Tagestreffer in der 48. Spielminute. Die Union Wesenufer musste schließlich doch einen verkraftbaren Ehrentreffer zum 1:5 hinnehmen (72.), erzielt von Gergö Nagy. Le gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Union Wesenufer (86.), es stand nun kurz vor Spielende 6:1 aus Gästesicht. Mit dem Schlusspfiff fuhr die Union Wesenufer einen 6:1-Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause deutlich in dieser Höhe abgezeichnet hatte.





Nach dieser Niederlage steht Union Raika Enzenkirchen zurzeit nach wie vor bei einem 3:23-Torverhältnis und nur einem Punkt auf dem 12. Tabellenplatz der 2. Klasse West-Nord. Die aktuelle Bilanz nach sechs Spielen lautet: ein Unentschieden und fünf Niederlagen.



Sieger Union Wesenufer hingegen verbesserte sich mit diesem Erfolg mit einem aktuellen 12:16-Torvherältnis und sieben Punkten auf den zehnten Platz. Nach sechs Spielen liest sich die aktuelle Bilanz so: zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.





2. Klasse West-Nord: Union Raika Enzenkirchen – Union Wesenufer, 1:6 (0:4)

19 Patrick Dopler 0:1

22 Labinot Hoti 0:2

29 Petr Le 0:3

31 Petr Le 0:4

48 Michal Rossmann 0:5

72 Gergoe Nagy 1:5

86 Petr Le 1:6

