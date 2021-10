Michaelnbach nach 0:4-Niederlage gegen Aurolzmünster weiter Schlusslicht

Details Montag, 04. Oktober 2021 18:00

Union Michaelnbach musste am Sonntag in der achten Runde der 2. Klasse West-Nord eine herbe 0:4-Niederlage gegen TSV Aurolzmünster einstecken und liegt damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. 50 Zuseher waren auf dem Sportplatz Michaelnbach dabei.

Die Union Michaelnbach geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Christopher Mayrhofer kurz nach Spielanpfiff das 1:0 für den TSV Aurolzmünster erzielte. Zur Paus hatten die Gäste aus Aurolzmünster eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte beförderte Michael Stelzer das Leder per Elfmeter zum 2:0 des TSV Aurolzmünster über die Linie (46.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Yakup Kesgin, als er das 3:0 für TSV Aurolzmünster besorgte (57.). Kurz vor Schluss traf Thomas Fellner für den TSV Aurolzmünster noch in der Nachspielzeit (92.) und rundete das Ergebnis auf 4:0 aus Gästesicht ab.





Was bedeutet dieses Ergebnis für die aktuelle Tabellenlage der 2. Klasse West-Nord?



Union Michaelnbach liegt nach dieser Niederlage weiterhin auf dem letzten Platz und steht dort mit einem 2:32-Torverhältnis und einem Punkt. Die aktuelle Bilanz nach acht Spielen lautet: ein Unentschieden und sieben Niederlagen.





TSV Aurolzmünster kämpfte sich mit diesem hohen Sieg auf den siebten Platz vor und steht dort nun mit einem 18:18-Torverhältnis und 10 Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen: drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.





2. Klasse West-Nord: Union Michaelnbach – TSV Aurolzmünster, 0:4 (0:1)

4 Christopher Mayrhofer 0:1

46 Michael Stelzer 0:2

57 Yakup Kesgin 0:3

92 Thomas Fellner 0:4

