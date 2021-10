Aigner mit Dreierpack - Bei 4:0-Sieg gegen St. Willibald

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 13:29

Für einen Dreierpack und somit drei Punkte sorgte Johannes Aigner beim 4:0-Sieg von Union Eggerding gegen Union Guschlbauer St. Willibald am Samstag. Das Spiel der 2. Klasse West-Nord fand vor 120 Zusehern in der Land & Technik-Arena Eggerding statt.

Die ersten zehn Minuten hatten die Hausherren von Union Eggerding mehr vom Spiel und verzeichneten unter anderem in der neunten Minute eine Torchance, die allerdings nichts einbrachte. Doch ab der 12. Minute brachte Johannes Aigner mit seinem Doppelpack das Heimteam in eine komfortable Position: Aigner war gleich zweimal zur Stelle (12./25.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das 2:0-Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.



Aigner zum Dritten



Die Fans der Union Eggerding unter den 150 Zuschauern durften sich nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte über den dritten Tagestreffer von Aigner aus der 58. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Eigentlich war die Union Guschlbauer St. Willibald schon geschlagen, als Sven Danninger das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (62.). Eine Minute später kassierte Florian Wetzlmair bei den Hausherren für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte (63.). Letztlich feierte Union Eggerding gegen die Union Guschlbauer St. Willibald nach einer überzeugenden Darbietung an diesem Samstag einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Der Zu-null-Sieg lässt der Union Eggerding passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit beeindruckenden 24 Treffern stellt Eggerding den besten Angriff der 2. Klasse West-Nord. Somit stehen sie aktuell mit einem 24:16-Torverhältnis und 14 Punkten auf dem vierten Platz. Die Bilanz nach neun Runden: vier Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.



Union Guschlbauer St. Willibald ist nach dieser Niederlage auf den fünften Platz abgerutscht und liegt dort jetzt mit einem 14:12-Torverhältnis und 12 Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen: drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.





Als Nächstes steht für Eggerding eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:30 Uhr) geht es gegen die Union Michaelnbach. St. Willibald empfängt parallel die Union Raiffeisen Prambachkirchen.

2. Klasse West-Nord: Union Eggerding – Union Guschlbauer St. Willibald, 4:0 (2:0)

12 Johannes Aigner 1:0

25 Johannes Aigner 2:0

58 Johannes Aigner 3:0

62 Sven Danninger 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!