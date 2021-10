Prambachkirchen nach 2:1-Sieg bei St. Willibald weiterhin überlegener Tabellenführer

Details Montag, 18. Oktober 2021 20:42

Mit einem 2:1-Sieg bei Union Guschlbauer St. Willibald bleibt Union Raiffeisen Prambachkirchen weiter das Maß aller Dinge in der 2. Klasse West-Nord: Der Tabellenprimus gewann am Sonntag vor 150 Zuschauern im Waldstadion und hat nun mit einem Spiel weniger zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.

Schon in der sechsten Minute ließen es die Gäste krachen: Richard Öberseder traf zur Führung für Union Raiffeisen Prambachkirchen. Die Hausherren von Union Guschlbauer St. Willibald waren gewillt auszugleichen, allerdings sprang bis zum Seitenwechsel jedoch nichts Zählbares mehr heraus. So ging es bei einem 1:0-Zwischenstand aus Gästesicht in die Halbzeitpause.

Doblinger kassiert Gelb-Rot

Nach der Halbzeitpause traf Stefan Gruber zum 2:0 (47.) für die Gäste aus Prambachkirchen. Marcel Doblinger verkürzte für Union Guschlbauer St. Willibald später in der 61. Minute auf 1:2. Vier Minuten danach hatten die Gäste eine durchaus gute Torchance nach einem Freistoß, aber der Ball segelte knapp am Tor vorbei. In der 92. Minute kassierte Marcel Doblinger bei den Hausherren noch die Gelb-Rote Karte für ein Foulspiel. Am Ende hieß es für die Prambachkirchener: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Union Guschlbauer St. Willibald.

Union Guschlbauer St. Willibald hat zwölf Zähler auf dem Konto und rutschte auf Rang acht ab. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation bei Union Guschlbauer St. Willibald bleibt angespannt: Gegen die Union Raiffeisen Prambachkirchen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Erfolg verbesserte Union Raiffeisen Prambachkirchen die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. An der Union Raiffeisen Prambachkirchen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst achtmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse West-Nord. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die Prambachkirchener zu stoppen. Von den neun absolvierten Spielen hat Union Raiffeisen Prambachkirchen alle für sich entschieden.

Am Sonntag muss Union Guschlbauer St. Willibald bei Union Michaelnbach ran, zeitgleich wird Union Raiffeisen Prambachkirchen von den SV Grieskirchen Juniors in Empfang genommen.

2. Klasse West-Nord: Union Guschlbauer St. Willibald – Union Raiffeisen Prambachkirchen, 1:2 (0:1)

6 Richard Oeberseder 0:1

47 Stefan Gruber 0:2

61 Marcel Doblinger 1:2

