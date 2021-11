Drei-Tore-Gala – Danninger schießt ATSV Schärding ab!

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 16:05

Die Union Eggerding errang am Samstag einen 3:1-Sieg über den ATSV HandyShop Schärding.

Union Eggerding erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sven Danninger traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In der 56. Minute erzielte Nikolay Stoyanov das 1:1 für den ATSV HandyShop Schärding. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Danninger schnürte einen Doppelpack (85./92.), sodass die Union Eggerding fortan mit 3:1 führte. Am Schluss gewann Eggerding gegen Schärding.

Der ATSV HandyShop Schärding belegt mit 20 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Gastgeber noch Luft nach oben.

Die Union Eggerding ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zweite Position vorgerückt. Der Gast präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 33 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Eggerding. Die Union Eggerding ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Der ATSV HandyShop Schärding stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei der Union Guschlbauer St. Willibald vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Union Eggerding die Union Wesenufer.

2. Klasse West-Nord: ATSV HandyShop Schärding – Union Eggerding, 1:3 (0:1)

6 Sven Danninger 0:1

56 Nikolay Stoyanov 1:1

85 Sven Danninger 1:2

92 Sven Danninger 1:3

