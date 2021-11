Enzenkirchen verlangt Suben alles ab - Mayer trifft doppelt bei 3:2-Sieg von Suben

Details Montag, 01. November 2021 09:29

Die Union Raika Enzenkirchen und Union Suben boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Thomas Mayer traf für die Gäste aus Suben vor 100 Zuschauern in der IP Putz-Arena doppelt.

Fabian Lang brachte sein Team per Elfmeter in der 33. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für die Union Raika Enzenkirchen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 54. Minute gelang der Union Suben der Ausgleich. In der 65. Minute brachte Roman Hochegger den Ball im Netz des Gasts unter. Thomas Mayer schockte die Union Enzenkirchen und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Suben (71./81.). Am Ende verbuchte die Union Suben gegen Enzenkirchen die maximale Punkteausbeute von drei Punkten und konnte sich somit tabellarisch um einen Platz verbessern.

Enzenkirchen Tabellenletzter

Mit 40 Gegentreffern hat die Union Raika Enzenkirchen schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sechs Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,64 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Wann findet die Union Raika Enzenkirchen die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Suben setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Misere des Heimteams hält an. Insgesamt kassierte die Union Raika Enzenkirchen nun schon sieben Niederlagen am Stück.

Bei der Union Suben präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Die drei Punkte brachten für Suben keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Saison der Union Suben verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief Suben konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am nächsten Samstag reist die Union Raika Enzenkirchen zum TSV Aurolzmünster, zeitgleich empfängt die Union Suben die SV Grieskirchen Juniors.

2. Klasse West-Nord: Union Raika Enzenkirchen – Union Suben, 2:3 (1:0)

33 Fabian Lang 1:0

54 Jakob Hoellinger 1:1

65 Roman Hochegger 2:1

71 Thomas Mayer 2:2

81 Thomas Mayer 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!