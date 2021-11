Prambachkirchen weiter ohne Niederlage souveräner Tabellenführer - 3:0 bei St. Agatha

Details Sonntag, 07. November 2021 19:37

Mit St. Agatha und Prambachkirchen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den UFC St. Agatha schien die Union Raiffeisen Prambachkirchen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Prambachkirchen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. St. Agatha musste den Treffer zum 2:0 hinnehmen (57.). Johannes Oberseder besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Union Raiffeisen Prambachkirchen (73.). Am Ende hieß es für den Ligaprimus: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim UFC St. Agatha.

St. Agatha bleibt Tabellenfünfter

Bei St. Agatha präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Mit 19 Zählern aus zwölf Spielen steht die Heimmannschaft momentan im Mittelfeld der Tabelle. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der UFC St. Agatha derzeit auf dem Konto. Die Situation bei St. Agatha bleibt angespannt. Gegen Prambachkirchen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen der Union Raiffeisen Prambachkirchen weiter wachsen. Mit nur zehn Gegentoren hat Prambachkirchen die beste Defensive der 2. Klasse West-Nord. Die Union Raiffeisen Prambachkirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Die letzten Resultate von Prambachkirchen konnten sich sehen lassen – elf Punkte aus fünf Partien.

Der UFC St. Agatha verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 20.03.2022 bei der Union Suben wieder gefordert.

2. Klasse West-Nord: UFC St. Agatha – Union Raiffeisen Prambachkirchen, 0:3 (0:1)

3 Fabian Strasser 0:1

57 Richard Oeberseder 0:2

73 Johannes Oberseder 0:3

