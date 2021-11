Ausgleichstreffer in letzter Sekunde - 3:3 zwischen St. Aegidi und Schardenberg

Details Sonntag, 07. November 2021 19:41

Im Spiel der Union St. Aegidi gegen die Union Schardenberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Schardenberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ondrej Vitous traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. St. Aegidi glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für die Union Steinbrunn Schardenberg in die Kabinen. In der 60. Minute brachte Marco Hochholzer den Ball im Netz der Union Schardenberg unter. Für das 2:1 der Gäste zeichnete Vitous verantwortlich (61.). In der 87. Minute war Hochholzer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Jan Stary machte in der 89. Minute das 3:2 der Union St. Aegidi perfekt. In der 95. Minute kassierte Niklas Dräxler bei den Hausherren noch für ein Foul die Rote Karte von Referee Helmut Seiser. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Xaver Schreiner für Schardenberg zum 3:3 traf (95.). Am Ende stand es zwischen St. Aegidi und der Union Steinbrunn Schardenberg pari.

Schardenberg rutscht einen Platz zurück

Die Union St. Aegidi muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber verbuchten insgesamt fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass St. Aegidi in dieser Zeit nur einmal gewann. Die Union Schardenberg holte auswärts bisher nur acht Zähler. Offensiv konnte Schardenberg in der 2. Klasse West-Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat die Union Steinbrunn Schardenberg derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für die Union Schardenberg auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Schardenberg auf Rang neun wieder. Mit diesem Unentschieden verpasste die Union Steinbrunn Schardenberg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den neunten Platz.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt die Union St. Aegidi dann im nächsten Spiel die Union Raika Enzenkirchen, während die Union Schardenberg am gleichen Tag bei der Union Eggerding antritt.

2. Klasse West-Nord: Union St. Aegidi – Union Steinbrunn Schardenberg, 3:3 (0:1)

