Ausgleichstor von Fellner bleibt nur ein Ehrentreffer - Aurolzmünster mit 1:4 gegen Grieskirchen Juniors

Details Sonntag, 20. März 2022 21:27

Gegen die Grieskirchen Juniors holte sich TSV Aurolzmünster eine 1:4-Schlappe ab. Vor 54 Zuschauern konnte sich Thomas Nimmerfall zweimal in die Torschützenliste eintragen.

Die SV Grieskirchen Juniors erwischten einen Blitzstart ins Spiel und es ging Schlag auf Schlag: Hamza Celepci traf in der sechsten Minute zur frühen 1:0-Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Maximilian Fellner den Ausgleichstreffer für TSV Aurolzmünster. Thomas Nimmerfall traf zum 2:1 zugunsten der Grieskirchen Juniors (8.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Fabian Saloschnig den Vorsprung der Grieskirchen Jr. Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Nimmerfall bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (30.), welcher schließlich den 4:1-Endstand der Gäste aus Grieskirchen markierte. Schlussendlich hatten die SV Grieskirchen Juniors die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb der TSV Aurolzmünster Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Grieskirchen Juniors springt auf vierten Platz

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von TSV Aurolzmünster immens. Das Heimteam musste schon 33 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich der TSV Aurolzmünster schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aurolzmün. entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Durch die drei Punkte verbesserten sich die SV Grieskirchen Juniors im Tableau auf die vierte Position. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Grieskirchen Juniors. Insgesamt erst elfmal gelang es dem Gegner, die SV Grieskirchen Juniors zu überlisten, doch bei der Offensive gibt es mit nur 16 Toren durchaus Nachholbedarf. Die SV Grieskirchen Juniors verbuchten insgesamt sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Grieskirchen Jr zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist der TSV Aurolzmünster zum UFC St. Agatha, zeitgleich empfangen die SV Grieskirchen Juniors die Union St. Aegidi.

