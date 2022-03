St. Agatha spring nach 2:1 gegen Aurolzmünster auf zweiten Platz

Details Montag, 28. März 2022 19:45

Durch Tore von Jakob Haider und Tobias Lehner konnte sich UFC St. Agatha gegen TSV Aurolzmünster vor 120 Zuschauern durchsetzen.

Ehe der Unparteiische Martin Bischof die Akteure zur Pause bat, erzielte Jakob Haider aufseiten von St. Agatha das 1:0 (44.). Den Freudenjubel des Heimteams machte Christoph Penninger zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (45.). Beim Stand von 1:1 ging es also für beide Teams in die Kabinen zur Halbzeitpause. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Nach der Pause brachte Tobias Lehner den Ball zum 2:1 zugunsten des UFC St. Agatha über die Linie (65.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte UFC St. Agatha einen dreifachen Punktgewinn gegen den TSV Aurolzmünster.

Aurolzmünster bleibt Tabellenelfter

Beim UFC St. Agatha präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Nach 14 absolvierten Spielen stockte St. Agatha sein Punktekonto bereits auf 25 Zähler auf und sprang damit auf den zweiten Platz. Der UFC St. Agatha verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

TSV Aurolzmünster rangiert mit zwölf Zählern auf dem elften Platz des Tableaus. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 35 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich der TSV Aurolzmünster schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Den Gästen bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am nächsten Sonntag reist UFC St. Agatha zur Union St. Aegidi, zeitgleich empfängt der TSV Aurolzmünster die Union Suben.

2. Klasse West-Nord: UFC St. Agatha – TSV Aurolzmünster, 2:1 (1:1)

65 Tobias Lehner 2:1

45 Christoph Penninger 1:1

44 Jakob Haider 1:0