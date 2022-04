Niederlage abgewendet: Penninger trifft zum Unentschieden

Details Sonntag, 03. April 2022 19:39

Das Spiel vom Freitag zwischen dem TSV Aurolzmünster und der Union Suben endete vor 75 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Aurolzmün. vom Favoriten. Thomas Fellner konnte zwei Tore für den Gastgeber erzielen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Josef Hofinger sein Team in der fünften Minute, es stand somit 1:0 für die Gäste aus Suben. Die Union Suben machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fabian Ablinger (7.). Thomas Fellner schlug doppelt zu und glich damit für den TSV Aurolzmünster aus (14./40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. TSV Aurolzmünster musste den Treffer zum 3:2 hinnehmen (64.). Christoph Penninger, der in der 86. Minute erfolgreich per Elfmeter war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich gingen der TSV Aurolzmünster und Union Suben mit jeweils einem Punkt auseinander.

Suben rutscht ab um einen Platz

TSV Aurolzmünster muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gastgeber bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst und momentan auf dem elften Platz steht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 38 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des TSV Aurolzmünster in dieser Saison. Drei Siege, vier Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der TSV Aurolzmünster kann einfach nicht gewinnen.

Die Union Suben bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Union Suben musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Während TSV Aurolzmünster am kommenden Sonntag die Union Raiffeisen Prambachkirchen empfängt, bekommt es die Union Suben am selben Tag mit der Union St. Aegidi zu tun.

2. Klasse West-Nord: TSV Aurolzmünster – Union Suben, 3:3 (2:2)

86 Christoph Penninger 3:3

64 Jakob Hoellinger 2:3

40 Thomas Fellner 2:2

14 Thomas Fellner 1:2

7 Fabian Ablinger 0:2

5 Josef Hofinger 0:1