Souveräner Dreier gegen Aurolzmünster von St. Aegidi

Details Montag, 18. April 2022 20:16

Mit 0:3 verlor der TSV Aurolzmünster am vergangenen Montag deutlich gegen die Union St. Aegidi. Als Favorit rein – als Sieger raus. St. Aegidi hat alle Erwartungen erfüllt. Aurolzmün. hatte im Hinspiel mit 3:0 das bessere Ende für sich gehabt.

In der 22. Minute traf die Union St. Aegidi zum ersten Mal durch Niklas Dräxler ins Schwarze. Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Peter Jungwirth erhöhte für Union St. Aegidi auf 2:0 (46.). In ruhiges Fahrwasser brachte St. Aegidi sich, indem man das 3:0 erzielte (68.), wieder erzilelt durch Dräxler, dieses Mal per Elfmeter. Als Referee Martin Bischof die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte die Union St. Aegidi die drei Zähler unter Dach und Fach.

St. Aegidi verbessert sich um zwei Plätze

Bei Union St. Aegidi präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Die Union St. Aegidi sprang mit diesem Erfolg auf den sechsten Platz. St. Aegidi verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate der Union St. Aegidi konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der TSV Aurolzmünster muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Gäste sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Aurolzmün. in dieser Saison. Der TSV Aurolzmünster musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Aurolzmün. insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der TSV Aurolzmünster entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Union St. Aegidi die Union Raiffeisen Prambachkirchen, während TSV Aurolzmünster am selben Tag gegen die Union Eggerding Heimrecht hat.

2. Klasse West-Nord: Union St. Aegidi – TSV Aurolzmünster, 3:0 (1:0)

68 Matthias Draexler 3:0

46 Peter Jungwirth 2:0

22 Niklas Draexler 1:0