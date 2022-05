Prambachkirchen mit Torfestival - 6:0 gegen Enzenkirchen

Details Montag, 16. Mai 2022 10:27

Union Raiffeisen Prambachkirchen fertigte die Union Raika Enzenkirchen am Sonntag nach allen Regeln der Kunst vor 150 Zuschauern mit 6:0 ab. Damit wurde die Union Raiffeisen Prambachkirchen der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel war dem Ligaprimus in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt. Damit ist das Team aus Prambachkirchen weiterhin Aufstiegskandidat Nummer eins.

Die Heimmannschaft aus Prambachkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung, Richard Öberseder gelang dieses Tor. Prambachkirchen machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Stefan Gruber (8.). Die Union Raiffeisen Prambachkirchen baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:0 für Prambachkirchen durch ein Eigentor von Daniel Grömer (Union Raika Enzenkirchen) in der 31. Minute. Der dominante Vortrag der Union Raiffeisen Prambachkirchen im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen 3:0-Halbzeitführung. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit durch Referee Jasmin Hopic schraubte Said Cetin das Ergebnis in der 52. Minute mit dem 4:0 für die Mannschaft aus Prambachkirchen in die Höhe. In der 56. Minute legte Johannes Oberseder per Elfmeter zum 5:0 zugunsten der Union Raiffeisen Prambachkirchen nach. Der Union Raiffeisen Prambachkirchen gelang in der 61. Spielminute der sechsten Tagestreffer durch Thomas Höflinger. Mit dem Spielende fuhr die Union Raiffeisen Prambachkirchen einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Union Raika Enzenkirchen klar, dass gegen Prambachkirchen heute kein Kraut gewachsen war.

Prambachkirchen dem Aufstieg nahe

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die Mannschaft aus Prambachkirchen 43 Zähler zu Buche. Prunkstück der Union Raiffeisen Prambachkirchen ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 22 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. 13 Siege und vier Remis sind ebenfalls ein guter Wert.

Die Union Raika Enzenkirchen bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 21 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Enzenkirchen alles andere als positiv. Die Not der Union Raika Enzenkirchen wird immer größer. Gegen Union Raiffeisen Prambachkirchen verlor die Union Enzenkirchen bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Während die Union Raiffeisen Prambachkirchen am kommenden Sonntag die Union Guschlbauer St. Willibald empfängt, bekommt es Union Raika Enzenkirchen am selben Tag mit den SV Grieskirchen Juniors zu tun.

2. Klasse West-Nord: Union Raiffeisen Prambachkirchen – Union Raika Enzenkirchen, 6:0 (3:0)

61 Thomas Franz Hoeflinger 6:0

56 Johannes Oberseder 5:0

52 Said Cetin 4:0

31 Eigentor durch Daniel Groemer 3:0

8 Stefan Gruber 2:0

2 Richard Oeberseder 1:0