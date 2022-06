1:1! "Kracher" der vorletzten Runde findet in Eggerding keinen Sieger

Details Samstag, 04. Juni 2022 14:16

Die Union Eggerding empfing den ATSV HandyShop Schärding zum "Kracher" der vorletzten Runde der 2. Klasse West-Nord. Im Kräftemessen zwischen dem Tabellenzweiten und dem Drittzplatzierten ging es am Freitagabend im direkten Duell um den Relegationsplatz. Nach einem 3:1-Erfolg im Hinspiel ging die Union in der Land & Technik Arena früh in Führung, am Ende musste sich die Sommer-Elf aber mit einem 1:1-Remis begnügen, die Hausherren konnten jedoch einen Konkurrenten auf Distanz halten und können die Relegation aus eigener Kraft erreichen. Die Schärdinger konnten fünf Tage nach einem Sieg gegen St. Aegidi keinen "Dreier" nachlegen und sind am letzten Spieltag auf fremde Hilfe angewiesen.

Hausherren mit früher Führung

Vor rund 300 Besuchern verzeichneten die Mannen von Coach Markus Sommer einen Start nach Maß, profitierten nach zehn Minuten jedoch von einem individuellen Fehler der Gäste. Nach einem Fehlpass in der Schärdinger Hintermannschaft und einem Zuspiel von Florian Pirimeyer brachte Sven Danninger die Hausherren mit seinem 23. Saisontreffer in Front. Nach dem frühen Gegentor war der ATSV geschockt, bei einer dicken Chance der Eggerdinger strich der Ball aber über die Latte. Mit zunehmender Spieldauer fing sich die Gästeelf von Trainer Peter Dornetshumer und durfte sich nach einer halben Stunde über den Ausgleich freuen - Attila Soos versenkte einen Freistoß aus rund 25 Metern im linken Kreuzeck. Danach bekamen die Zuschauer eine offene Partie zu sehen, die kurz vor der Pause beinahe gekippt wäre. Nach einer Flanke von Adam Kozselka fiel der Schuss von Gergö Nagy aber zu schwach aus. Somit ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Sommer-Elf vergibt zwei Matchbälle

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterhölzl entwickelte sich ein knackiges, aber überaus faires Spitzenspiel, das Geschehen spielte sich in den zweiten 45 Minuten jedoch vorwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab. Nach der einen oder anderen Halbchance auf beiden Seiten erhöhten die Gäste in der Schlussviertelstunde die Schlagzahl und wollten unbedingt drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Die Schärdinger liefen jedoch der Union ins offene Messer. Die Sommer-Elf fuhr im Finish zwei Konter - die heimischen Fans hatten jeweils den Torschrei schon auf den Lippen, Gästegoalie Lukas Reiterer machte die beiden Eggerdinger Matchbälle aber zunichte. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, am Ergebnis änderte sich aber nichts.

Peter Dornetshumer, Trainer ATSV Schärding:

"Ein Unentschieden in Eggerding ist nicht schlecht, der eine Punkt hilft uns aber nicht wirklich weiter. Auch wenn wir mit einem Mitmischen im Aufstiegskampf bis zum Schluss über weite Strecken der Saison nicht gerechnet hätten, haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir sind jedoch in der letzten Runde auf fremde Hilfe bzw. das Ergebnis im Duell zwischen Wesenufer und Eggerding angewiesen. Zudem erwartet uns im Heimspiel gegen St. Willibald kein Spaziergang".