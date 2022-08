Ungefährdeter Heimsieg! Union Eggerding lacht vorerst von der Tabellenspitze

Details Freitag, 26. August 2022 20:39

Zum Auftakt der dritten Runde der 2. Klasse West-Nord empfing die Union Eggerding die SV Grieskirchen Juniors und wollte nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen einen "Dreier" nachlegen. Fünf Tage nach einem Heimerfolg gegen Hartkirchen konnten die Mannen von Trainer Markus Sommer ihr Vorhaben mit einem 3:1-Sieg realisieren und lachen für zumindest 46 Stunden von derTabellenspitze. Ganz anders die Situation im Trattnachtal. Nach einer Pleitenserie am Ende der letzten Saison finden die Juniors auch unter Neo-Coach Roman Heinle, der im Sommer Josef Madlmayr nachgefolgt war, nicht in die Spur, mussten am Freitagabend die achte Niederlage in Folge einstecken und sind mit einem noch jungfräulichen Punktekonto in Besitz der "Roten Laterne".

Bachmaier bringt Favoriten in Front

In der Land & Technik Arena bestimmten die Hausherren von Beginn an das Geschehen. Die Union verzeichnete wesentlich mehr Spielanteile und legte den Vorwärtsgang ein, die Sommer-Elf tat sich zunächst jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Nach der Pleitenserie waren die Juniors vor allem darauf bedacht, hinten gut zu stehen und hielten ihren Kasten lange Zeit sauber. In Minute 33 brandete in der Arena Jubel auf, als Johannes Aigner einen Freistoß aus rund 20 Metern an die Latte setzte und Bernhard Bachmaier mit einem Abstauber erfolgreich war. Kurz vor der Pause hatte die Sommer-Elf die Chance, ein Tor nachzulegen, Sven Danninger scheiterte aber in aussichtsreicher Position an Gästegoalie Luca Hartl. Wenig später ging es mit einer knappen Führung des Favoriten in die Kabinen.

Aigner versenkt Freistoß zur Vorentscheidung - zwei Tore in der Nachspielzeit

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ljubicic bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Eggerdinger gaben auch in Halbzeit zwei den Ton an und durften sich nach einer knappen Stunde über die Vorentscheidung freuen. Wieder war es Aigner, der aus 18 Metern einen Freistoß ausführte, dieses Mal war der 28-Jährige auf direktem Weg erfolgreich und versenkte die Kugel im linken Eck. Danach hatten die Heimischen Spiel und Gegner fest im Griff. Zehn Minuten vor dem Ende wäre das Match beinahe spannend geworden, doch Union-Schlussmann Manuel Pucher fischte einen Freistoß von Hamza Celepci aus dem kurzen Eck. In der Nachspielzeit zappelte das Spielgerät aber zwei Mal in den Maschen. Zunächst missglückte Stefan Schachl-Lughofer eine Flanke, das Leder überrasche jedoch SV-Keeper Harl im kurzen Eck und schlug ein. Kurz danach beging Schachl-Lughofer im eigenen Strafraum ein Foul - Johannes Leibetseder verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:1-Endstand.

Erwin Bögl, Sportlicher Leiter Union Eggerding:

"Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert und einen ebenso ungefährdeten wie verdienten Sieg gefeiert. Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart und den Sprung an die Tabellenspitze. Die Tabellenführung ist aber nur eine Momentaufnahme und derzeit nicht wichtig. Aber wir sind am richtigen Weg und wie auch im Vorjahr wieder ganz vorne dabei".