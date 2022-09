St. Agatha überflügelt SV Aschach/Donau in der Tabelle - Bytyqi vergibt Elfmeter!

Details Montag, 05. September 2022 10:39

Der UFC St. Agatha hat sich gegen den SV Sparkasse Aschach an der Donau mit 2:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Paul Baschinger und Dominik Scheuringer sicherten vor knapp 100 Besuchern mit ihren Treffern in Halbzeit zwei die drei Punkte für die Gäste.

Im ersten Durchgang vergaben beide Mannschaften mehrere Chancen, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Schiedsrichter Moritz-Josef Spachinger musste allerdings in Halbzeit eins drei gelbe Karten verteilen. Kurz nach der Halbzeit stellte dann Dominik Scheuringer die Weichen für St. Agatha auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 1:0 zur Stelle war. Nach gelben Karten für Ulrich, Bytyqi und Kaltseis sowie einigen guten Aktionen auf beiden Seiten gab es in der 63. Minute plötzlich Elfmeter für Aschach.

Elfmeter für Aschach und keiner weiß warum. Goalie Goffy ganz klar vor den Stürmer am Ball. Roman Mählich, Ticker-Reporter

Demokrat Bytyqi ließ sich diese riesen Chance auf den Anschlusstreffer aber entgehen und vergab. Weinige Minuten später erhöhte in der 78. Minute Paul Baschinger auf 2:0 für die Gäste und machte damit alles klar. Letzten Endes ging der UFC St. Agatha im Duell mit dem SV Aschach/Donau als Sieger hervor.

Aschach/D. hat vier Zähler auf dem Konto und steht auf Rang neun.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: St. Agatha freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sieben.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SV Sparkasse Aschach an der Donau bei.

Kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, treten die Gastgeber bei der Union St. Aegidi an, schon einen Tag vorher muss der UFC St. Agatha seine Hausaufgaben beim UFC Raika Hartkirchen erledigen. Los geht es ebenfalls um 16:00 Uhr.

2. Klasse West-Nord: SV Sparkasse Aschach an der Donau – UFC St. Agatha, 0:2 (0:0)

78 Paul Baschinger 0:2

48 Dominik Scheuringer 0:1