Viertes Remis in Folge! Seit 8. Mai ungeschlagene Union Wesenufer kommt nicht vom Fleck

Zum Auftakt der siebenten Runde der 2. Klasse West-Nord stand mit der Begegnung zwischen der Union Wesenufer und dem UFC St. Agatha ein überaus interessantes Kräftemessen auf dem Programm. Die Heimelf von Trainer Anton Jäger ist seit 8. Mai ungeschlagen, während die Agathenser in den beiden letzten Spielen - gegen St. Aegidi und in Hartkirchen - Kantersiege feiern konnten. Die Union konnte ihre weiße Weste auch am Freitagabend behaupten, mit einem 1:1-Unentschieden mussten die Kicker aus Wesenufer aber zum vierten Mal in Folge mit dem Gegner die Punkte teilen.

Le egalisiert UFC-Führung

In der Donautalarena bekamen die Zuschauer ein Duell mit offenem Visier zu sehen. Das ausgeglichene Match stand auf einem hohen Niveau. Auf beiden Seiten wurde hohes Tempo angeschlagen, beide Teams fanden aber jeweils nur die eine oder andere Halbchance vor. Nach 35 Minuten ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst wusste St. Agathas Jürgen Fattinger einen indiviuellen Fehler in der Innenverteidigung der Heimischen zu nutzen. 120 Sekunden später hatten aber auch die Fans der Union Grund zur Freude, als Petr Le nach einer Freistoßflanke von Christoph Jäger, Sohn des Trainers, mit dem Kopf zur Stelle war und den 1:1-Pausenstand fixierte.

Agathenser Aluminiumtreffer - Rossmann vergibt Matchball

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Loher bekamen die Zuschauer ein intensives Spiel zu sehen. In Durchgang zwei nahm die Jäger-Elf das Heft in die Hand und setzte die Gäste unter Druck. Die Union dominierte in dieser Phase das Geschehen, Michal Rossmann und Alexander Luger konnten gute Chancen aber nicht nutzen. Danach befreiten sich die Agathenser von der Umklammerung und hatten nach rund 70 Minuten die erneute Führung vor Augen, der Ball klatschte aber an die Stange. In der Schlussphase hatten die Wesenuferer wieder mehr vom Spiel und fanden in Minute 90 den Matchball vor, nach einer Flanke von links setzte Rossmann einen Kopfball aber neben den UFC-Kasten. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Anton Jäger, Trainer Union Wesenufer:

"Auch wenn ein tolles Match mit einem gerechten Unentschieden endete, hält sich die Freude über das vierte Remis in Folge in Grenzen. Gegen einen starken Gegner hätten wir das Spiel gewinnen, aber auch verlieren können, demzufolge müssen wir mit dem einen Punkt zufrieden sein".