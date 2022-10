Union Stroheim bringt Schmidseder-Elf erste Heimniederlage seit 22. Mai bei

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 11:50

Am zehnten Spieltag der 2. Klasse West-Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Suben und der Union Stroheim. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenzehnten waren die Hausherren zu favorisieren. Die Mannen von Trainer Christoph Schmidseder sammelten in den letzten drei Partien sieben Punkte, während die Liga-Neuling nach zwei Pleiten am Stück mit schwerem Gepäck anreiste. Die Klug-Elf fand am Samstagnachmittag wieder in die Spur und feierte mit einem knappen 2:1-Erfolg den zweiten Saisonsieg. Die Subener hingegen verpassten die Chance, sich in der oberen Tabellenregion festzusetzen und mussten den eigenen Platz erstmals seit 22. Mai als Verlierer verlassen.

Effiziente Gäste mit früher Führung

In der BARista Arena bekamen die Zuschauer zunächst ein vorsichtiges Abtasten und bei tiefem Geläuf ausgeglichenes Spiel zu sehen. Nach einer Viertelstunde wusste die effiziente Gästeelf von Coach Reinhard Klug ihre erste Chance zu nutzen, als Moritz Wolfsteiner zwei Gegenspieler austanzte und den Ball trocken versenkte. In der Folge ging es munter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Die Hausherren kamen zu zwei, drei guten Einschussgelegenheiten, der exzellente Gästegoalie Stefan Stiegler verhinderte jedoch mit tollen Paraden den Ausgleich. Die Strohemer brachten die knappe Führung in die Pause.

16-Jähriger schießt Liga-Neuling zu zweitem Saisonsieg

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler waren keine zehn Minuten gespielt, als in der Arena Jubel aufbrandete - Florian Prey verwertete einen Stanglpass von der linken Seite und stellte auf 1:1. Danach entwickelte sich ein umkämpftes und offenes Match, beide Teams konnten Chancen auf den Führungstreffer aber nicht nutzen. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatte der Liga-Neuling die Nase erneut vorne. Nach einem Wolfsteiner-Freistoß konnte Suben-Schlussmann Benedikt Moser den abgelenkten Ball nicht festhalten, der 16-jährige Ralf Floimayr stand goldrichtig und war per Abstauber erfolgreich. In der restlichen Spielzeit drängte die Schmidseder-Elf auf den erneuten Ausgleich, die Gäste verteidigten jedoch geschickt, ließen nicht allzu viel zu und brachten den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel.

Richard Hofmann, Sektionsleiter Union Stroheim:

"Wir sind bislang unter Wert geschlagen worden und aktuell im Niemandsland der Tabelle präsent. Nach den beiden Niederlagen war dieser Dreier für die Moral ungemein wichtig. Aufgrund der tollen kämpferischen, aber auch ansehnlichen spielerischen Leistung war der Sieg verdient. In den restlichen beiden Spielen, gegen Aschach und St. Agatha, wollen wir noch einige Punkte einfahren und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden".