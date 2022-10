5:2-Auswärtssieg! Union Wesenufer schießt Osterkorn-Elf ans Tabellenende

Details Montag, 24. Oktober 2022 12:16

Am elften Spieltag der 2. Klasse West-Nord kam es in der Begegnung zwischen der Union Raika Enzenkirchen und der Union Wesenufer. Während der Nachzügler auf eigener Anlage seit bereits 24. April vergeblich auf einen "Dreier" wartet, sind die Mannen von Trainer Anton Jäger in der Fremde seit 8. Mai ungeschlagen. In der Hauer Holzbau-Arena wurden die Gäste am Sonntagnachmittag mit einem klaren 5:2-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Enzenkirchener hingegen ergatterten in den letzten acht Heimspielen nur einen mickrigen Punkt und sind nach der sechsten Niedelage in Serie in Besitz der "Roten Laterne".

Elfmeter und abgerissene Flanke bescheren Favoriten 2:0-Führung

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage (gegen Schardenberg) wusste die Jäger-Elf von Beginn an zu gefallen, erarbeitete sich sofort ein Übergewicht und stellte nach einer Viertelstunde die Weichen auf Sieg. Nach einem Foul an Michael Rossmann verwandelte dessen tschechischer Landsmann, Petr Le, den fälligen Elfmeter. Nach der frühen Führung blieben die Gäste am Drücker und durften in Minute 30 abermals jubeln, als nach einer abgerissenen Flanke von Thomas Humer der Ball immer länger wurde und im Enzenkirchener Kasten einschlug. Danach kombinierte der Favorit gefällig, im letzten Drittel agierte die Jäger-Elf ab und an aber schlampig, weshalb es bis zur Pause beim 0:2 blieb.

Enzenkirchener Doppelschlag

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Shahbazi bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Kicker aus Wesenufer waren auch in Halbzeit zwei spielbestimmend und machten in Minute 55 den Sack vermeintlich endgültig zu - nach einem Doppelpass mit Christoph Jäger versenkte Rossmann das Leder mit einem Flachschuss im rechten Eck. Doch zehn Minuten später keimte bei der Heimelf von Coach Karl Osterkorn plötzlich Hoffnung auf. Zunächst geriet beim Herausspielen ein Pass von Gästegoalie Lukas Mitterhofer zu kurz, Peter Husar spritzte dazwischen und stellte auf 1:3. Kurz danach schlug es im Gehäuse der Gäste schon wieder ein, als Lukas Schmidseder einen Freistoß aus rund 20 Metern versenkte.

Jäger-Elf macht Sack im Finish zu

Die Jäger-Elf ließ sich vom Enzenkirchener Doppelschlag nicht beirren, geriet der dritte Saisonsieg des Favoriten in der restlichen Spielzeit nicht in Gefahr. Die Gäste bestimmten weiterhin das Geschehen, klare Chancen sprangen zunächst aber keine heraus. In der Schlussphase bekamen die Zuschauer dann aber zwei weitere Treffer serviert. Zunächst nickte Peham eine Freistoßflanke von Jäger ein. Kurz danach tanzte Le zwei Gegenspieler aus, umkurvte auch noch Torwart Jürgen Kreische und besiegelte mit seinem sechsten Saisontreffer den 2:5-Endstand. Nach dem Schlusspfiff ließ der verwarnte Husar seinen Frust beim Unparteiischen aus, der 26-jährige Slowake, der seit letzten Winter das Enzenkirchener Trikot trägt, sah noch einmal Gelb und somit die Ampelkarte.

Anton Jäger, Trainer Union Wesenufer:

"Wir konnten den angestrebten Pflichtsieg einfahren und der Favoritenrolle gerecht werden. Auch wenn das Spiel kurzfristig spannend wurde, war der Dreier nie in Gefahr. Wir haben zwar zwei Partien weniger ausgetragen, dennoch ist die Chance gering, in den Aufstiegskampf noch eingreifen zu können. Nichtsdestotrotz wollen wir in den beiden anstehenden Heimspielen, gegen Raab und Eggerding. unser Punktekonto aufstocken".