UFC St. Agatha klettert nach fünftem Sieg in Serie in die Tabellenspitze

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 11:59

Zum Auftakt der zwölften Runde der 2. Klasse West-Nord stand das Kräftemessen zwischen dem UFC St. Agatha und der Union Guschlbauer St. Willibald auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Neuntplatzierten war eigentlich eine klare Angelegenheit zu erwarten. Doch nach zwei Siegen binnen drei Tagen reiste die Gästeelf von Coach Johann Buchinger mit breiter Brust an. Die Union ging auch in Führung und knackte die Agathenser Torsperre, die Mannen von Trainer Roland Ulrich, der seit Sommer beim UFC überaus erfolgreich das Zepter schwingt, wurden ihrer Favoritenrolle am Samstagnachmittag aber gerecht, setzten sich mit 3:2 knapp durch und lachen nach dem fünften Sieg in Serie für zumindest 25 Stunden von der Tabellenspitze.

Ketter knackt Agathenser Torsperre - Scheuringer gleicht per Freistoß aus

Nach den erfolgreichen letzten Spielen traten die Gäste vor rund 250 Besuchern selbstbewusst auf. Die Union stand tief, agierte taktisch überaus geschickt und knackte nach einer Viertelstunde die Agathenser Torsperre, als Daniel Ketter einen Konter erfolgreich abschloss und UFC-Schlussmann Daniel Gahleitner nach 352 Minuten ohne Gegentor erstmals wieder hinter sich greifen musste. Doch wenige Minuten später durften sich die heimischen Fans über den Ausgleich freuen - Dominik Scheuringer versenkte einen Freistoß aus rund 20 Metern im Kreuzeck. Danach verlief das Spiel ausgeglichen, tat sich der Favorit gegen entschlossen auftretende Gäste sehr schwer. Bis zur Pause blieb es beim 1:1.

UFC dreht Spiel erneut mit ruhendem Ball - Fattinger sorgt in Minute 83 für die Entscheidung

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ljubas drehte der Aufstiegsaspirant das Match erneut mit einen ruhenden Ball. Dieses Mal führte Jakob Haider einen Freistoß und setzte, ebenso wie Scheuringer, die Kugel in den Winkel. Das Spiel war gekippt, doch die Buchinger-Elf ließ sich davon nicht entmutigen und begegneten den Hausherren weiterhin mit offenem Visier. In Minute 65 belohnte sich die Union für ihren starken Auftritt, als Vaclav Cadek nach einer Flanke das Leder geschickt annahm und mit dem zweiten Kontakt das Spielgerät in die Maschen knallte. Nach dem Ausgleich stand die Partie auf Messers Schneide, wenngleich die Agathanser das Geschehen zumeist kontrollierten. In einem spannenden Match fiel in Minute 83 die Entscheidung. Nach einem Zuckerpass des 40-jährigen Krisztian Beregszaszi schloss Jürgen Fattinger den sehenswerten Spielzug trocken ab und schoss die Ulrich-Elf zum 3:2-Sieg und an die Tabellenspitze.

Kurt Würzl, Sportlicher Leiter UFC St. Agatha:

"Nach vielen überzeugenden Siegen ist es uns am Samstag nicht leicht von der Hand gegangen. Die Union war ein starker Gegner und hat uns voll gefordert, aber wenn es ausgezeichnet läuft, dann gewinnt man eben ein enges Spiel. Die Freude über den tollen Herbst und den zumindest kurzzeitigen Sprung an die Tabellenspitze ist riesengroß, im letzten Spiel, in Stroheim, erwartet uns jedoch eine schwierige Aufgabe. Wir werden aber am kommenden Samstag nichts unversucht lassen, die stolze Siegesserie in die Winterpause zu bringen".