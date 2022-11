Sommer-Elf entzaubert Tabellenführer und krönt Union Raab zum Herbstmeister

Details Sonntag, 06. November 2022 18:10

In der 13. Runde der 2. Klasse West-Nord stand die Begegnung zwischen der Union Eggerding und der Union Steinbrunn Schardenberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenführer ging es in der Land & Technik Arena vor allem für die Gäste um viel. Nach vier Siegen am Stück wollte die Wimmeder-Elf im letzten Match des Jahres einen "Dreier" nachlegen und anschließend den Herbstmeistertitel feiern. Doch am Samstagnachmittag erlebte der Ligaprimus eine böse Überraschung, zog mit 0:3 klar den Kürzeren und überwintert "nur" als Zweiter. Die Eggerdinger stellten ihre Stärke auf eigener Anlage unter Beweis und feierten im siebenten Heimspiel den fünften Sieg. Im Dreikampf um die Herbst-Krone strauchelte auch der UFC St. Agatha (2:3 in Stroheim). Der Absteiger aus Raab hingegen gab sich keine Blöße, kletterte mit einem 2:0-Erfolg gegen Aschach an die Tabellenspitze und ist auf einem guten Weg zurück in die 1. Klasse.

Hausherren mit komfortabler 2:0-Führung - zwei Schardenberger Aluminiumtreffer

Rund 200 Besucher sahen ein von Beginn an interessantes und offenes Match. Nach nur acht Minuten brandete in der Arena Jubel auf, als die Heimelf von Coach Markus Sommer ihre erste gefährliche Offensivaktion erfolgreich abschloss - nach einem Pass von Sven Danninger brachte Johannes Aigner den Ball im langen Eck unter. Auch nach diesem Treffer begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Der Tabellenführer fand einige Möglichkeiten auf den Ausgleich vor, doch während Vaclav Koc die Latte traf, wurde ein Treffer von Christoph Glas aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Kurz vor der Pause stellten die bissigen Eggerdinger die Weichen auf Sieg, als Aigner einen Corner ausführte, Florian Pirimeyer den Ball verlängerte und Danninger aus kurzer Distanz erfolgreich war. Wenig später hatten die Gäste erneut Pech, als auch ein Kopfball von Dominik Altmann an die Latte klatschte.

17-Jähriger sorgt für die endgültige Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsdrichter Parzer war der Ligaprimus sofort gut im Spiel und fand eine große Chance auf den Anschlusstreffer vor. Adrian Peham lief alleine auf den Eggerdinger Kasten zu, der 23-jährige Angreifer setzte die Kugel aber am langen Eck vorbei. Nach einer Ecke kamen die Schardenberger zu ihrer besten Einschussgelegenheit - nach einem Gestochere wurden mehrere Schüsse geblockt, der Ball sprang auch ans Aluminium und landete schließlich im Aus. Nach dieser Mehrfach-Chance war beim Tabellenführer die Luft heraußen. Die Gäste steckten zwar nicht auf, dem Spiel der Wimmeder-Elf fehlte jedoch der nötige Nachdruck. In der Nachspielzeit machte die Sommer-Elf den Sack endgültig zu. Nach einer Ecke der Gäste schnappte sich Pirimeyer den Ball, das 17-jährige Eggerdinger Eigengewächs startete in der eigenen Hälfte ein Solo, lief alleine auf das Schardenberger Gehäuse zu und fixierte mit einem Lupfer den 3:0-Endstand.

Stefan Moser, Sportlicher Leiter Union Schardenberg:

"Die Leistung war in Ordnung, aber wie in einigen anderen Spielen haben auch in diesem Match ein paar Prozent gefehlt. Zudem hatten wir auch nicht das nötige Spielglück. Die Eggerdinger waren griffiger und bissiger, haben den Sieg mehr gewollt und somit verdient drei Punkte eingefahren. Wir trauern dem verpassten Herbstmeistertitel nicht nach und fühlen uns in der Rolle des Jägers pudelwohl. Uns erwartet im Frühjahr ein packender Aufstiegskampf. Da sämtliche Konkurrenten in Schardenberg antreten müssen, rechnen wir uns einiges aus".