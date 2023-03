Jäger-Elf vergibt in Grieskirchen letzte Aufstiegs-Chance

Details Sonntag, 12. März 2023 18:34

In einem Nachholspiel zur 13. Runde der 2. Klasse West-Nord kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den SV Grieskirchen Juniors und der Union Wesenufer. Im Duell zwischen dem Tabellenachten und dem Fünftplatzierten ging es vor allem für die Gästeelf von Trainer Anton Jäger um wichtige Punkte. Doch die Union konnte am Sonntagnachmittag ihre letzte (kleine) Aufstiegs-Chance nicht nutzen und verpatzte nach dem Herbstausklang (in St. Aegidi) auch den Auftakt im neuen Jahr. Die zweite Mannschaft des Landesligisten behielt mit 2:0 die Oberhand, setzte ihren Aufwärtstrend fort und fuhr in den letzten drei Partien sieben Punkte ein.

Juniors mit Blitzstart

Die Juniors waren sofort gut im Spiel und durften nach nur fünf Minuten jubeln. Nach einem gelungenen Spielzug über die linke Seite, nickte Erik Briedl eine Flanke von Michael Ecklmayr ein. Kurz danach, beinahe der Ausgleich, die Latte des Grieskirchener Gehäuses verhinderte jedoch das 1:1. Während die Mannen von Coach Roman Heinle zusehends außer Tritt gerieten, übernahmen fortan die Gäste das Kommando. Die Union bestimmte das Geschehen, konnte aber keine zwingenden Chancen kreieren und aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen. Nach 45 Minuten ging es mit einer hauchdünnen Führung der Heimischen in die Pause.

Vorentscheidung in Minute 70

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pumberger entwickelte sich im Fröling-Stadion ein interessantes und spannendes Match. Die Jäger-Elf war um den Ausgleich bemüht, doch die Juniors nahmen den verlorenen Faden wieder auf und hielten energisch dagegen. In einem chancenarmen zweiten Durchgang fiel nach 70 Minuten die Vorentscheidung, als die Hausherren einen Konter fuhren, den Thomas Nimmerfall - nach einem Zuspiel von Kapitän Klaus Hinterberger - erfolgreich abschloss. Die Gäste steckten auch nach dem zweiten Gegentreffer nicht auf und hätten beinahe zurück ins Spiel gefunden. Doch nach einer Ecke machte Grieskirchens Schlussmann eine Doppelchance zunichte, parierte Goalie Luca Hartl sowohl einen Kopfball, als auch den zweiten Versuch. In der Schlussphase leistete sich die Heinle-Elf den Luxus, zwei Hochkaräter nicht zu nutzen, brachte der alleine vor dem Union-Kasten auftauchende Nimmerfall den Ball zwei Mal nicht an Torwart Lukas Mitterhofer vorbei. Die Juniors brachten die 2:0-Führung aber ins Ziel und konnten den fünften Saisonsieg feiern.

Roman Heinle, Trainer SV Grieskirchen Juniors:

"Aufgrund der klareren Chancen war der Sieg am Ende verdient. Nach großen Problemen am Beginn der Saison hat meine Mannschaft in der zweiten Herbsthälfte zur nötigen Stabilität gefunden. Die Jungs trainieren brav, belohnen sich für die harte Arbeit und sind aktuell auf einem guten Weg. Derzeit stehen wir im Niemandsland der Tabelle, in der nächsten Saison möchten wir dann aber vorne mitmischen".

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei