Tore fast im Minutentakt bei St. Agatha-Heimsieg

Im Rahmen der 22. Spielrunde der 2. Klasse West-Nord am Sonntag kam es unter anderem zum Klingenkreuzen zwischen dem UFC St. Agatha und der Union Enzenkirchen. Während sich die Hausherren vor dem Spiel mit Rang fünf in der oberen Tabellenhälfte befanden, lag Enzenkirchen auf dem vorletzten Platz. Der Favorit setzte sich schlussendlich auch durch und gewann mit 5:3.

Gäste mit der frühen Führung - Agathenser Aufholjagd

Rund 150 Besucher verfolgten am Sonntagnachmittag die Partie zwischen dem UFC St. Agatha und der Union Enzenkirchen. Nach einem Abschluss aus der Distanz von JakubSedivy gingen die Gäste in der dritten Minute bereits in Front. In den nächsten Minuten beruhigte sich das Spiel aber und so gab es auf beiden Seiten keine wirklich zwingenden Chancen.

Vier Tore in fünf Minuten

In Spielminute 41 traf Tobias Schauer nach Vorarbeit von David Kaltseis zum 1:1-Ausgleich. Der nächste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. David Kaltseis schließt ab und trifft – Spiel gedreht! Doch das soll es vor dem Pausenpfiff noch nicht gewesen sein: Michael Eglesfurtner und David Kaltseis legten jeweils noch einen drauf und somit ging es mit einer 4:1-Führung für St. Agatha in die Kabinen.

Ergebniskosmetik der Enzenkirchner in der Schlussphase

Nach Wiederanpfiff blieben die Heimischen weiter in Torlaune. Fabian Scheuringer kam nach Zuspiel von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Der Ball landete flach im linken Eck und er erzielte das 5:1. Doch mit der Zeit wurden auch die Enzenkirchner gefährlicher, und so gelangen den Gästen noch zwei Tore durch Timo Soldan (71.) und Felix Spreitzer (75.). Am Spielausgang änderten diese zwei Treffer jedoch nichts mehr und so feierte St. Agatha den ersten Dreier nach fünf sieglosen Partien.

