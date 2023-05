Union Enzenkirchen entscheidet das Kellerduell in St. Willibald mit 2:0 für sich

Details Freitag, 19. Mai 2023 12:11

Das Nachholspiel der 2. Klasse West-Nord zwischen der Union St. Willibald und der Union Enzenkirchen stand am Donnerstagnachmittag am Programm. Nach der witterungsbedingten Absage in der 16. Runde kam es also zum Duell der beiden Nachzügler. Für beide Mannschaften läuft es in der aktuellen Spielzeit nicht wie erhofft: Willibald belegt mit 13 Punkten den letzten Tabellenrang, die Enzenkirchner haben 17 Zähler am Konto und liegen einen Rang davor. Die Heimmannschaft konnte im neuen Jahr noch kein einziges Spiel gewinnen, Willibald verlor sogar acht Partien infolge. Schlussendlich konnte Enzenkirchen das Derby für sich entscheiden und gewann verdient mit 2:0, während St. Willibald noch immer auf den ersten Punktegewinn im neuen Jahr hoffen muss.

Enzenkirchen geht in Führung – St. Willibald ohne zwingende Torchancen

Rund 200 Besucher verfolgten dieses Derby am Donnerstagnachmittag, welches beide Mannschaften natürlich unbedingt gewinnen wollten. Daher tasteten sich beide Mannschaften zu Beginn vorerst ab und es kam noch zu keinen wirklichen Torchancen. Nach einem schönen Zuspiel kam Jakub Sedivy an den Ball und traf nach gut einer Viertelstunde zur 1:0-Führung ins lange Eck. In der 26. Spielminute hatten die Enzenkirchner-Fans wieder Grund zum Jubeln: Felix Spreitzer verwandelte einen Freistoß flach ins lange Eck und baute die Führung damit aus. St. Willibald konnte bis dahin noch keine wirklichen Chancen verzeichnen, die Enzenkirchner ließen in der Defensive nicht viel zu. Kurz vor der Halbzeitpause fanden die Gäste dann noch eine Großchance vor. Ein Enzenkirchner rannte allein auf das Tor von St. Willibald-Torhüter David Zauner zu. Diese Möglichkeit blieb aber ungenutzt und es ging mit einer 2:0-Führung für Enzenkirchen in die zweite Halbzeit.

Torloser zweiter Durchgang

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dietmar Weilhartner spielte sich das Spielgeschehen größtenteils zwischen den beiden Sechzehnern ab. Weder St. Willibald noch Enzenkirchen fanden in der zweiten Spielhälfte gefährliche Torchancen vor und so beendete der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten mit einem 2:0-Auswärtssieg der Enzenkirchner.

Stimme zum Spiel:

Hubert Hamedinger, Trainer Union Enzenkirchen:

„Das Spiel begann mit Nervosität, es war nicht wirklich aufreibend. Es war halt ein Derby und das merkte man auch. Schlussendlich haben wir aber verdient mit 2:0 gewonnen. Am Sonntag steht bereits das nächste spannende Duell am Programm. Dort treffen wir nämlich auf St. Aegidi. Der langjährige Enzenkirchner-Trainer Karl Osterkorn fungiert seit dem Frühjahr bei St. Aegidi, weshalb das ein ganz besonderes Duell wird. Wir kennen uns schon seit 30 Jahren und auch für die Mannschaft, wenn du dann gegeneinander spielst, ist das etwas Besonderes und es wird ein interessantes Duell. Wir haben uns vorgenommen, dass wir dieses Spiel zu Hause gewinnen werden, das ist klar.“

