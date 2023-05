Nach 2:0-Sieg: Union Raab kann aus eigener Kraft Meister werden

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:22 Geschrieben von Julian Biereder

Die 23. Runde der 2. Klasse West-Nord hielt unter anderem die Begegnung zwischen dem UFC Hartkirchen und der Union Raab bereit. Während die Hausherren aktuell auf dem 11. Rang unten in der Tabelle positioniert sind, liegen die Raaber auf Tabellenplatz zwei und haben damit auch beste Chancen auf den Vizemeistertitel. Die Hartkirchner spielten vergangenes Wochenende in Wesenufer und verloren dort deutlich mit 5:0. Auch die Raaber mussten zuletzt – aufgrund des Nachholspiels am Donnerstag – gegen Wesenufer ran. Der Tabellenzweite siegte schlussendlich mit 2:0. In diesem Spiel zwischen Hartkirchen und Raab wurde der Favorit schlussendlich seiner Rolle gerecht und Raab konnte einen 2:0-Auswärtssieg einfahren.

Vejvar bringt Raab in Front

Der Pfiff von Schiedsrichter Franz Kaltenberger ertönte und dieses Duell, was gut 200 Zuschauer verfolgten, begann. Der Favorit startete gut, hatte in den ersten Minuten auch einige Chancen auf den ersten Treffer. In der 18. Minute durften die Auswärtsfans dann auch erstmals jubeln. Nach einem perfekten Pass durch die Schnittstelle von Michal Sip kam Jan Vejvar an den Ball, ließ sich diese Chance nicht nehmen und traf von halb-linker Position in Stürmermanier eiskalt flach ins lange Eck. Die Raaber blieben weiterhin am Drücker, verzeichneten bis zur Halbzeitpause weitere gute Möglichkeiten auf den zweiten Treffer. Die Hartkirchner kamen so gut wie überhaupt nicht zum Zug. Brenzlig wurde es erst, als die Hausherren fast ein Eigentor erzielten. Die Hartkirchner trafen aber nur die eigene Stange. Nach vielen ungenutzten Chancen der Raaber und keinen richtigen Offensivaktionen der Hartkirchner ging es schlussendlich „nur“ mit einem 1:0-Vorsprung in die Kabinen.

Union legt noch einen nach – Hartkirchen kommt nicht gefährlich vors Tor

Die zweite Halbzeit begann etwas ausgeglichener. Raab verwaltete die Führung, ließ den Ball eher in den eigenen Reihen rollen, wobei die Gäste pausenlos den Takt vorgaben. Torchancen waren zu diesem Zeitpunkt aber eher Mangelware. Matyas Babka spielte in der 56. Spielminute einen schönen Steckpass auf Mathias Eder, welcher am Elfmeterpunkt zum Ball kam. Dort lief er auf Torwart Seregi zu und musste die Kugel am Hartkirchner-Schlussmann nur mehr vorbeischieben. Nach dieser 2:0-Führung für Raab gab es auf beiden Seiten keine Hochkarätige mehr, nur mehr einige Halbchancen von Hartkirchen und den Gästen aus Raab. Schlussendlich gewann Raab die Partie verdient mit 2:0 und ist, dank eines Wesenufer-Sieges in Schardenberg Tabellenführer. Trotz des einen Spieles mehr am Konto würden die Raaber bei Punktegleichheit aufgrund des direkten Duells vor gereiht werden. Spannung im Kampf um den Meistertitel zwischen Schardenberg und Raab ist auf alle Fälle garantiert.

Stimme zum Spiel:

Michael Zweimüller, Sportlicher Leiter Union Raab:

„Wir sind gut in die Partie gekommen, hatten in den ersten 30 Minuten auch einige Chancen. Die zweite Halbzeit war etwas ausgeglichener, wenngleich wir die Kontrolle über das Spiel hatten. Es war kein spektakulärer Auftritt von uns. In den letzten zwanzig Minuten haben wir einfach nichts mehr anbrennen lassen.“

