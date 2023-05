6:1! Danninger-Hattrick bei Union Eggerding-Kantersieg in St. Aegidi

Details Montag, 29. Mai 2023 20:47

Am Pfingstmontag kam es in der 24. Runde der 2. Klasse West-Nord unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union St. Aegidi und der Union Eggerding. Vor dieser Runde belegt St. Aegidi den 11. Tabellenrang mit 18 Punkte. Eggerding hingegen hält bei 39 Zählern und dem 4. Platz. Zum Relegations- oder Aufstiegsplatz reicht es für die Sommer-Elf in dieser Saison aber nicht mehr. Beide Teams verloren ihr letztes Spiel: Während St. Aegidi am Freitag das Nachtragsspiel gegen Aschach bestritt und dort mit 3:1 verlor, musste sich Eggerding vergangene Woche gegen St. Agatha mit 1:0 geschlagen geben. Am Ende dieser Partie feiert Eggerding einen 6:1-Kantersieg gegen St. Aegidi.

Youngster Jakob Dantler jubelt über seinen ersten Doppelpack im Eggerdinger-Kampfmannschaftsdress

Gäste mit der frühen Führung

Rund 150 Zuseher machten sich auf den Weg in die Baunti-Arena nach St. Aegidi, um diese Partie zu verfolgen. Die Gäste aus Eggerding starteten gleich richtig gut in die Partie, fanden einige Chancen vor. In der 10. Minute war es dann auch soweit und Eggerding gelang der Führungstreffer. Nach einem langen Ball auf Sven Danninger kam der Stürmer zum Abschluss und traf schön unter die Querlatte. In weiterer Folge fand Eggerding durch Johannes Aigner und Fabian Dullinger noch weitere Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer vor, es blieb aber bei der 1:0-Führung. In den letzten rund zwanzig Minuten vor dem Pausenpfiff war die Partie relativ ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es keine Höhepunkte mehr und nach 45 Minuten ging es mit einem 1:0 für Eggerding in die Kabinen.

St. Aegidi gelingt der Ausgleich

Gleich nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Christian Königstorfer fanden die Eggerdinger eine große Chance zum 2:0 vor. Nach einer Aigner-Hereingabe ging ein Abschluss von Fabian Dullinger am Tor vorbei. Im Gegenzug St. Aegidi dann mit dem Ausgleichstreffer: Nach einem Abwehrfehler kam der Ball zu Andreas Schasching. Er traf aus der Distanz in die linke Ecke (49.). Lange hielt das 1:1 aber nicht an, denn Sven Danninger erzielte kurz darauf das 2:1 für die Gäste. Nach Zuspiel von Daniel Aigner von der rechten Seite kam Eggerdings Stürmer zum Abschluss und vollendete flach in die linke Ecke. Nach rund einer Stunde landete der Ball am Aluminium. Ein Kopfball von Daniel Aigner (Eggerding) ging an die Querlatte und so blieb es vorerst beim 2:1 für die Gäste.

Johannes Aigner (Eggerding) gelang trotz einiger Chancen heute kein Treffer

Eggerdinger Kicker in Torlaune

Die nächste Möglichkeit war es dann aber, Eggerding erzielte den vierten Treffer am heutigen Nachmittag. Diesmal war es Jakob Dantler, der nach einer Flanke von der linken Seite den Ball zum 3:1 über die Linie brachte (63.). Die nächste Chance brachte für die Gäste den nächsten Treffer ein. Maximilian Mader erzielte nach einem Abschluss in die linke Ecke das 4:1. Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Sven Danninger machte nach einem Schuss in die linke Ecke seinen Hattrick zum 5:1 für Eggerding (84.). Den Schlusspunkt setzte der Eggerdinger Jakob Dantler. Er trägt sich mit einem abgefälschten Abschluss (89.) zum zweiten Mal in die Torschützenliste am heutigen Tage ein. Nach 90 Minuten ist dann auch Schluss, Eggerding gewinnt dank einer starken zweiten Hälfte, in welcher von St. Aegidi vor dem Tor nicht viel zu sehen war, mit 6:1.

Hattrick-Schütze Sven Danninger (rechts) im Bild mit Dominic Sageder (links)

Stimme zum Spiel:

Jakob Dantler, Doppeltorschütze Union Eggerding:

„In der ersten Halbzeit war es kein guter Auftritt von uns, auch wenn wir vielleicht etwas überlegen waren. Nach der Pause kamen wir aber zu unseren Chancen und nützten diese dann auch, weshalb wir am Ende verdient gewannen.“

Fotocredits: Biereder/Hölzl

