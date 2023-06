SV Grieskirchen Juniors gewinnen nach Last-Minute-Treffer in St. Willibald

Details Samstag, 10. Juni 2023 14:17

Am Donnerstagnachmittag stand in der 2. Klasse West-Nord noch das Nachholspiel zwischen der Union St. Willibald und dem SV Grieskirchen Juniors am Programm. Während die Hausherren am Tabellenende zu finden sind, belegen die Grieskirchen Juniors den sechsten Platz. 23 Punkte trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle. Aber auch für die Gäste geht es um nichts mehr, da man im Aufstiegskampf nicht mehr mitmischen kann. St. Willibald musste vergangene Woche eine 2:5-Niederlage gegen St. Agatha hinnehmen, ehe die Grieskirchen Juniors über einen 9:1-Heimsieg gegen St. Aegidi jubeln durften. Am Ende war dieses Spiel auf Augenhöhe: Grieskirchen setzte sich allerdings – dank eines Last-Minute-Treffers von Nimmerfall – knapp mit 1:0 durch.

Gäste in der Anfangsphase leicht überlegen – Lattentreffer St. Willibald

Um die 60 Zuseher kamen am Donnerstagnachmittag ins Waldstadion nach St. Willibald. Die Gäste waren in der Anfangsphase des Spiels leicht überlegen, aber es gab noch keine Torchancen. Dann kam auch St. Willibald besser ins Spiel und verzeichnete gute Chancen zur Führung. Ein Kopfball von Patrick Huber landete unter anderem am Aluminium. Bis zur Halbzeitpause war die Partie größtenteils relativ ausgeglichen, zu einem Treffer kam es aber nicht mehr. Mit einem torlosen 0:0 ging es dann auch in die Kabinen

Hausherren erneut mit Aluminiumpech – Grieskirchen mit dem Siegestreffer

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Herbert Wimmer nahm das Spielgeschehen wieder voll Fahrt auf. Die Heimischen kamen erneut zu guten Möglichkeiten, doch die Kugel ging am Grieskirchner Schlussmann Luca Hartl nicht vorbei. Auch die Gäste verzeichneten die ein oder andere Chance, jedoch wurde Grieskirchen nicht zwingend gefährlich. In Spielminute 70 ging nach einem Abschluss von St. Willibald durch Jakub Krivacek der Ball erneut ans Aluminium. Kurz vor Spielende gelang den Gästen dann der Siegestreffer. Nach einer Freistoßhereingabe war Thomas Nimmerfall zur Stelle und köpfte zum schlussendlich spielentscheidenden 1:0 für die Grieskirchen Juniors ein.

Stimme zum Spiel:

Roland Ketter, Sektionsleiter Union St. Willibald:

„In den ersten rund 20 Minuten war Grieskirchen etwas besser im Spiel, dann waren auch wir gut im Spiel und hatten gute Chancen. Bis zur Pause war das Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder gute Möglichkeiten auf die Führung vorgefunden. Grieskirchen kam auch ein, zweimal zu Torchancen. Sie wurden aber nicht zwingend gefährlich. In der 87. Minute haben wir nach einem Freistoß dann das 1:0 bekommen. Da waren wir nicht aufmerksam, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

