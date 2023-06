Trotz Unterzahl: Union Eggerding fährt Kantersieg gegen Vizemeister Schardenberg ein

Details Montag, 12. Juni 2023 17:58

Zum Saisonausklang kam es in der letzten Runde vor der Sommerpause in der 2. Klasse West-Nord noch zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Schardenberg und der Union Eggerding. Es kommt also noch einmal zu einem richtigen Kracherduell kurz vor der Sommerpause. Während für Schardenberg ein „Dreier“ enorm wichtig ist, um am bereits fixierten Platz zwei noch direkt aufsteigen zu können, da muss man aber noch auf die anderen Spiele in den 2. Klassen schauen, geht es für Eggerding eigentlich um nichts mehr. Man wird die Saison am 5. Tabellenplatz abschließen. Eggerding verlor das letzte Spiel daheim gegen Wesenufer knapp mit 2:1, Schardenberg schoss Enzenkirchen mit 9:2 aus dem eigenen Stadion. Schlussendlich setzte sich in diesem Spiel der Gast, die Union Eggerding deutlich durch und gewann schlussendlich verdient mit 5:1.

Eggerding mit dem frühen Führungstor – ab Minute 40 nur mehr zu zehnt

Vor großartiger Kulisse ging es in das letzte Spiel der regulären Meisterschaft. Die Partie brauchte nicht lange, als der Ball erstmals hinter der Linie war. Nach einer Bachmaier-Hereingabe von der linken Seite musste Pirimeyer in der 6. Spielminute den Ball vor dem leeren Tor nur mehr über die Linie drücken. Kurz darauf die Gäste mit einer Großchance aufs 2:0. Pirimeyer, der Torschütze zum 1:0, konnte einen Abpraller aber nicht verwerten. In weiterer Folge war das Spielgeschehen relativ ausgeglichen, ohne den große Highlights. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann aber der zweite Eggerdinger-Treffer. Sven Danninger traf von der linken Seite in die Tormitte. Bis zur Halbzeitpause tat sich – bis auf den Ausschluss von Eggerdings Verteidiger Stefan Schachl – nicht mehr viel und es ging mit einem 2:0 für die Gäste in die Kabinen. Schardenberg war im ersten Durchgang noch nicht zwingend gefährlich vor den Kasten gekommen.

Anschlusstreffer macht das Spiel nochmal spannend

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Midzic kamen die Hausherren gut aus den Kabinen und konnten vorerst die Kontrolle über das Spiel nehmen. Doch auch in dieser Phase kam von den Schardenbergern einfach nichts Gefährliches zustande. In weiterer Folge wurde es auf beiden Seiten ordentlich gefährlich: Ein Eckball von Christian Bauer ging unter anderem direkt an die Stange. Aber auch Eggerding kam mit den Offensivspielern immer wieder vor den Kasten. In Spielminute 70. dann der Anschlusstreffer von Schardenberg. Adrian Peham traf vom Punkt aus sicher in die linke Ecke.

Eggerding in der Schlussphase in Torlaune

Eine Hereingabe von der linken Seite kam zu Florian Pirimeyer, welcher eine Viertelstunde vor Schluss das 3:1 und zugleich die Vorentscheidung herbeibrachte. Keine zwei Minuten waren vergangen und der Ball landete erneut im Netz. Mit einem Traumtor erzielte Johannes Aigner den vierten Eggerdinger-Treffer. Ein Abschluss von der rechten Seite von ihm ging herrlich in die linke Kreuzecke. Doch das soll es noch nicht gewesen sein, denn auch Daniel Aigner trug sich noch in die Torschützenliste ein. Nach einer Hereingabe von Bruder Johannes stand Daniel Aigner im Strafraum genau richtig und köpfte zum 5:1-Endstand ein. Schardenberg ist in dieser Partie einfach zu wenig vor das Tor, weshalb Eggerding am Ende verdient mit 5:1 gewinnt.

Stimme zum Spiel:

Jakob Dantler, Spieler Union Eggerding:

Die Anfangsphase war von beiden Seiten sehr stark, mit dem 2:0 haben wir uns dann absetzen können, ehe Schardenberg besser ins Spiel kam. Der Ausschluss tat uns natürlich weh, in der zweiten Halbzeit wollten wir die Führung nicht mehr aus der Hand geben und das ist uns schlussendlich auch gelungen. Wir haben uns im letzten Saisonspiel mit einem 5:1-Sieg noch einmal belohnen können.

Fotocredits: Biereder

