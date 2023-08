Union Stroheim gewinnt Auftaktspiel gegen Esternberg 1b mit 2:1

Details Montag, 21. August 2023 16:34

Das Saisonauftakt-Wochenende in der 2. Klasse West-Nord hielt unter anderem die Begegnung zwischen der Union Stroheim und der Union Esternberg 1b bereit. Stroheim beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem 8. Tabellenplatz, Esternberg beendete die vergangene Saison in der 2. Klasse 1b, die nun, nach einem Jahr bereits wieder abgeschafft worden ist, auf dem 7. Rang. Einen Favoriten kann man also nicht festlegen. Am Ende setzte sich Stroheim knapp durch und gewann gegen Esternberg mit 2:1.

Stroheimer Blitzstart bringt 1b-Team früh in Rückstand

Lange mussten die rund 130 Besucher am Sportplatz der Union Stroheim nicht warten, als der Ball erstmals hinter der Linie war. Nach 120 Sekunden setzte sich Michael Obermayr schön durch und vollendete schließlich zur 1:0-Führung ins Netz. In der 8. Spielminute konnten die Stroheimer die Führung weiter ausbauen, Maximilian Wolfsteiner wurde von Obermayr schön in Szene gesetzt und vollendete ins lange Eck. Nach diesem Blitzstart der Klug-Elf ging es hin und her. Beide Mannschaften erarbeiteten sich die ein oder andere Chance, zu einem weiteren Treffer vor der Halbzeitpause kam es aber nicht mehr. Nach 45 Minuten ging es also mit einer 2:0-Führung für Stroheim in die Kabinen.

Gäste mit dem Anschlusstreffer

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Riegler dauerte es bis zur 60. Spielminute als Esternberg das Spiel nochmals spannend machte. Nach einer Unstimmigkeit in der Stroheimer Abwehr kam Janik Huber an den Ball und traf zum 2:1-Anschlusstreffer. Dieser Treffer beflügelte die Gastmannschaft nochmals, daraufhin drückte Esternberg auf das 2:2, kam aber nicht zu den zwingenden Torchancen, weshalb es dazu auch nicht mehr kam. In der Schlussphase erreichten auch die Stroheimer noch das ein oder andere Mal das Tor, die Kugel ging am Esternberger-Schlussmann aber nicht vorbei. Am Ende setzte sich Stroheim also durch und jubelt im ersten Saisonspiel über den ersten „Dreier“.

Stimme zum Spiel:

Richard Hofmann, Sektionsleiter Union Stroheim:

„Wir haben erfreulicherweise super gestartet. Die schnelle 2:0-Führung war für uns sehr wichtig. Danach ging es hin und her, bis zur Halbzeit haben wir aber sehr gut gespielt, auch wenn ein paar Fehler mit dabei waren. In der zweiten Halbzeit haben wir durch eine Unstimmigkeit dann das 2:1 kassiert. Esternberg wollte danach natürlich noch das 2:2, sie haben im Endeffekt dann aber auch nicht wirklich gute Chancen gehabt. Wir hatten in der Schlussphase noch gute Chancen, da hat Esternbergs Torhüter aber gut gehalten. Im Großen und Ganzen haben wir aber gut gespielt.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.