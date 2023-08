Union Eggerding feiert knappen 2:1-Heimsieg gegen Peuerbach Juniors

Details Samstag, 26. August 2023 12:58

Zur Eröffnung der 2. Runde in der 2. Klasse West-Nord kam es am späten Freitagnachmittag zur Begegnung zwischen der Union Eggerding und den Union Peuerbach Juniors. Während die Hausherren vergangene Woche in Wesenufer zu Gast waren und beim 1:1-Unentschieden den ersten Punkt der neuen Spielzeit holten, musste sich Peuerbach mit 2:3 gegen Enzenkirchen geschlagen geben, obwohl man zur Halbzeitpause bereits mit 2:0 in Führung war. Am Ende setzte sich Eggerding in dieser Partie knapp durch und man gewann mit 2:1.

Torlose erste Spielhälfte

Vor rund 125 Besucher kamen die beiden Teams in Eggerding auf das Spielfeld. In Minute sieben hatte Eggerding bereits die erste gute Möglichkeit im Spiel. Fabian Dullinger konnte einen Abschluss aber nicht gewinnbringend verwerten. Nach knapp einer Viertelstunde kam Eggerding erneut durch Dullinger vor das Tor. Ein Volleyabschluss ging aber knapp über die Querlatte. In weiterer Folge war das Heimteam zwar überlegen, konnte die Chancen aber nicht verwerten. Weitere Abschlüsse von Johannes Aigner und Florian Pirimeyer gingen unter anderem nicht ins Tor. Nach 45 Minuten blieb dann auch beim torlosen 0:0.

Eggerding geht in Führung - Anschlusstreffer macht Spiel nochmal spannend

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Dzemal Kuljici wollten die Hausherren die Führung. Der zur Halbzeit eingewechselte Mate Földi wurde drei Minuten nach seiner Einwechslung im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Fabian Dullinger eiskalt zur Führung. Wenige Sekunden nach diesem ersten Treffer legte die Sommer-Elf gleich nach. Nach einem schönen Solo scheiterte Florian Pirimeyer zuerst noch an Schlussmann Miguel Teixeiro, der Nachschuss unter die Querlatte ging dann aber über die Torlinie. Doch kurz nach diesem Treffer kamen auch die Peuerbacher gefährlich vor das Tor, ein Abschluss landete am Aluminium. In weiterer Folge kamen auch die Hausherren wieder zu guten Torchancen. Zuerst wehrte Teixeiro einen Abschluss von Sven Danninger ab, dann ging auch der Nachschuss von Daniel Aigner nicht über die Torlinie. Mate Földi rutschte nach einer Hereingabe vom rechten Flügel an der Entscheidung vorbei (69.). In der 86. Spielminute konnte die Sommer-Elf den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern, und so traf Marko Pest schließlich noch mit einem schönen Flachschuss ins rechte Eck. Doch am Ende bleibt es beim 2:1 - Eggerding fährt den ersten Saisonsieg ein und jubelt über den ersten „Dreier“.

Stimme zum Spiel:

Jakob Dantler, Spieler Union Eggerding:

„Es war sicherlich nicht unsere beste Leistung. In der ersten Halbzeit konnten wir uns in der Offensive zu wenig durchsetzen und die Chancen nicht verwerten. Die beiden Treffer gleich nach der Halbzeitpause waren natürlich wichtig. Aber auch danach hätten wir das Spiel früher entscheiden müssen und mit dem Anschlusstreffer von Peuerbach wurde das Spiel in den letzten Minuten noch unnötig spannend.“

Zum Ticker: Eggerding vs. Peuerbach Jrs.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.