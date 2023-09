Union Enzenkirchen fügt St. Agatha erste Heimniederlage seit Mai 2022 zu

Details Sonntag, 03. September 2023 13:48

Am Samstagnachmittag wurde die 3. Runde der 2. Klasse West-Nord eingeläutet, wo es unter anderem zum Duell zwischen dem UFC St. Agatha und der Union Enzenkirchen kam. St. Agatha holte aus zwei Spielen bislang drei Punkte. Enzenkirchen hingegen musste noch keine Niederlage einstecken und steht bei sechs Punkten nach zwei Spielen. Am Ende konnte Enzenkirchen in dieser Partie überraschen und dem Aufstiegsaspiranten aus St. Agatha die nächste Niederlage hinzufügen. Damit steht Enzenkirchen nach drei Spielen bei neuen Punkten!

Komfortable 2:0-Führung für Enzenkirchen zur Pause

Knapp 200 Besucher verfolgten am Samstagnachmittag diese Partie in der 2. Klasse West-Nord. In der 7. Spielminute kam es zum ersten Aufreger der Partie: Simon Salletmaier geht im Strafraum zu Boden, die Enzenkirchner Fans wollen hier einen Strafstoß, Schiedsrichter Edvin Aliu entscheidet allerdings auf Schwalbe und Gelb für Salletmaier. Nach einem schönen Zuspiel überhob Jakub Sedivy in der 26. Spielminute den herauseilenden Agathenser Torhüter Rene Kalteis zur 1:0-Führung. Kurze Zeit später der nächste Treffer für die Gastmannschaft. Simon Salletmaier hatte auf der rechten Seite die Kugel, brachte diese zum Fünfer, wo Timo Soldan zur Stelle war und aus kurzer Distanz zum 2:0 traf. Kurz vor der Pause kamen auch die Heimischen noch zu einer guten Möglichkeit, diese wurde aber nicht gewinnbringend verwertet. Nach 45 Minuten ging es mit einer 2:0-Führung für Enzenkirchen in die Kabinen.

St. Agatha verschießt Elfmeter – Enzenkirchen mit der Entscheidung

In der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten fast nur Halbchancen. In der 53. Minute hatte Agatha die große Chance auf den Anschlusstreffer mit einem Elfmeter, Dominik Eder schoss den Ball aber über das Tor. So war es nach knapp einer Stunde wieder Enzenkirchen, die den nächsten Treffer bejubeln durften. Jakub Sedivy traf aus rund 25 Metern unhaltbar für den Agathenser Torhüter zum 3:0 und damit der Entscheidung in dieser Partie. In Minute 83 brachten die Enzenkirchner den Ball nicht aus dem Strafraum, Thomas Hebertinger, Keeper von Enzenkirchen, wollte den Ball aus der Gefahrenzone bringen, traf dabei aber Tobias Baschinger und der Ball rollte über die Torlinie zum 3:1. Nach 90 Minuten blieb es beim 3:1-Auswärtssieg für Enzenkirchen.

Stimme zum Spiel:

Franz Lang, Sportlicher Leiter Union Enzenkirchen:

„Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, unsere Tore sind etwas glücklich gefallen. Es war kein schönes Spiel, die Partie war sehr kampfbetont. In der zweiten Spielhälfte ist das Spiel etwas dahingeplätschert, auf beiden Seiten gab es Halbchancen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.