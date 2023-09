3:3! Verrückte Partie zwischen SV Freinberg und Union Eggerding endet mit einem Remis

Details Sonntag, 17. September 2023 22:11

"Topspiel-Time" in Runde 5 der 2. Klasse West-Nord beim Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und Tabellenzweiten, respektive SV Freinberg gegen Union Eggerding. Beide Mannschaften konnten in den bisherigen vier Spielen zehn Punkte mitnehmen (3 Siege und 1 Unentschieden jeweils). Während Eggerding vergangene Woche gegen St. Agatha einen wichtigen 3:0-Erfolg feiern konnte, siegte Freinberg auswärts in Enzenkirchen mit 4:0. Eine Favoritenrolle gibt es in diesem Spiel nicht – es erwartet uns ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende teilen sich die beiden Mannschaften beim 3:3-Unentschieden die Punkte.

Beide Mannschaften wollten von Beginn an drei Zähler im Kampf um die Tabellenführung holen

Pausenführung der Gäste aus Eggerding

Rund 250 Besucher kamen am Samstagnachmittag zum Sportplatz des SV Freinberg, um dieses Topspiel in der fünften Runde zu verfolgen. Kaum wurde die Partie vom Unparteiischen eröffnet, ließen die Gäste bereits drei gute Chancen aus. In weiterer Folge war Eggerding weiterhin besser im Spiel, nach 17 Minuten fiel dann auch das erste Tor. Nach einer direkt verwandelten Ecke durch Johannes Aigner stand es 1:0 für Eggerding.

Diese Führung hielt aber nicht lange an, nur zehn Minuten später traf David Breit nach einem Pass von der Grundlinie in die rechte Ecke zum Ausgleich.

Eine schöne Kombination der Eggerdinger führte nach 35 Minuten zum nächsten Treffer. Am Ende war der Ball auf der rechten Seite bei Johannes Aigner, der mit voller Wucht unter die Querlatte zur neuerlichen Führung traf.

Kurz vor dem Pausengang kamen auch die Heimischen noch zu guten Chancen, ehe in der 43. Minute Eggerding eine Riesenchance ausließ. Nach einer Dantler-Hereingabe kam Aigner zum Kopfball, ein Freinberger klärte auf der Linie allerdings noch in höchster Not. Dann war auch Schluss mit dem ersten Durchgang und es ging mit einer 2:1-Führung für die Gäste in die Kabinen.

Freinberg kann noch zweimal ausgleichen

In den ersten rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff war vor dem Tor nur wenig los. Nach einem Pass von der Grundlinie durch Danninger verzog Johannes Aigner am Fünfer aus perfekter Position doch deutlich (57.).





Immer wieder kam es zu intensiven Zweikämpfen

Nach einer Stunde war es dann so weit und die Heimfans durften zum zweiten Mal an diesem Tag jubeln. Eine Flanke landete bei Marek Kramsky, der mit dem Kopf zur Stelle war und zum 2:2-Ausgleich traf.

In weiterer Folge, bis zur 83. Minute lief der Ball hauptsächlich zwischen den beiden Gefahrenzonen, Chancen waren damit Mangelware. Erst nach einem Abschluss von Jakob Dantler hoch in die Tormitte gelang Eggerding zum dritten Mal die Führung.

Jakob Dantler (Eggerding) erzielte die zwischenzeitliche 3:2-Führung

Diese hielt aber auch nicht bis zum Schlusspfiff an, denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit zog David Cerveny vor der Strafraumgrenze ab und vollendete in die linke Ecke zum 3:3. Bei diesem Ergebnis blieb es nun auch – ein höchst interessantes und zugleich torreiches Topspiel endet mit einem Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Markus Sommer, Trainer Union Eggerding:

„Wir waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, Freinberg kam nur durch Standards vor das Tor, die sie dann auch verwertet haben. Wir haben uns nicht belohnt. Im zweiten Durchgang schlichen sich immer wieder bittere Fehler ein, wir konnten den Sack nicht zumachen und waren taktisch unklug. Für die Zuseher war es auf jeden Fall eine hochklassige Partie. Es hat bei uns ein wenig die Kaltschnäuzigkeit gefehlt.“

Spielverlauf im Ticker

