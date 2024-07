Union Polling: "Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen"

Details Samstag, 20. Juli 2024 14:33

In der Saison 2022/23 schaute für die Union Polling nur der 13. Tabellenrang mit 22 Zählern heraus. Auch in der vergangenen Saison blieb man in der 2. Klasse West deutlich unter den Erwartungen und erreichte am Ende nur 12. Platz (19 Punkte). In der kommenden Saison will sich die Mannschaft von Gerhard Schreiber verbessern und nicht mehr zu den schlechtesten Teams der Liga zählen - es soll nach oben gehen bei der Union. LIGAPORTAL erkundigte sich bei Jürgen Daxberger, dem Sportichen Leiter der Pollinger, und blickt auf die derzeitige Lage beim Verein aus dem Bezirk Braunau.

"Man hatte nie das Gefühl, dass wirklich positive Energie drinnen ist"

Trotz des vorletzten Tabellenranges in der abgelaufenen Saison verlief der Saisonauftakt bei der Union Polling positiv, wo man gleich einen 3:2-Sieg einfahren konnte. Insgesamt ist die erste Saisonhälfte in Polling auch eher zufriedenstellend, wo man aus 12 Spielen vier Siege und acht Niederlagen bei keiner Punkteteilung erreichte. Damit schaute in der Winterpause auch der neunte Tabellenrang heraus. In der Rückrunde gab es hingegen nur mehr sieben Punkte zu bejubeln (zwei Siege, ein Remis) und ganze neuen Niederlagen musste man hinnehmen. Damit schaute in der Rückrundentabelle wie in der Endtabelle der vorletzte Rang heraus. "Es ist einfach ernüchternd, es hat sich die ganze Saison über nie wirklich das Gefühl gegeben, das positive Energie drinnen ist. Im Wesentlichen haben wir uns einfach schwergetan. Von der Moral und alles ist das dann natürlich Woche für Woche schwer", so Daxberger.

Zwei klare Testspielniederlagen bislang

Auch in Polling bereitet man sich auf die kommende Saison vor, zwei Vorbereitungsspiele gegen Waldzell (6:2-Niederlage) und Feldkirchen (5:0-Niederlage) fanden bereits statt, die noch nicht wirklich nach Plan liefen. Am Kader der Pollinger hat sich mit einigen Neuzugängen sowie Abgänge bereits etwas getan - Daxberger dazu: "Es gab einige Abgänge aber auch Neuzugänge, die Mannschaft wird sich erst noch finden müssen." In der neuen Saison soll der Pfeil jedenfalls nach oben zeigen: "Es spielen immer einige Faktoren und Kleinigkeiten mit. Wir wollen uns grundsätzlich doch einen Platz im Mittelfeld der Tabelle erkämpfen. Ein einstelliger Rang soll schon das Ziel sein. Der Saisonauftakt muss bestenfalls natürlich gleich einmal positiv sein. Es wird schwierig genug in dieser Liga", so der Sportliche Leiter abschließend. Zum Saisonauftakt trifft Polling Mitte August auswärts auf den UFC St. Johann am Walde.

