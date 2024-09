Heimsieg bringt Selbstvertrauen: Zells Weg zur Rückkehr in die Erfolgsspur

Details Montag, 30. September 2024 00:32

Nach dem Wechsel in die 2. Klasse West wollte der Saisonstart für den SV GW Zell am Pettenfirst nicht so recht gelingen. Nach fünf Auftaktniederlagen konnte die Mannschaft jedoch gestern endlich ihren ersten Sieg feiern. Aktuell steht der Verein mit drei Punkten auf dem 13. und damit vorletzten Tabellenplatz. Das Torverhältnis von 9:17 verdeutlicht, dass es bisher an Torgefahr mangelte. Sportlicher Leiter Jakob Kaltenbrunner stellte sich nur wenige Minuten nach dem ersten vollen Erfolg der Saison einigen Fragen.

Heimsieg gibt Selbstvertrauen

Der Sportliche Leiter äußerte sich zu Beginn des Gesprächs direkt zum wichtigen Heimsieg: „Mit Polling kam ebenfalls ein bis dahin punkteloses Team zu uns nach Zell, und uns war bereits im Vorfeld bewusst, dass es sich um eine Partie handelt, die wir unbedingt gewinnen müssen. Wenn man dann so unglücklich ins Spiel startet und schnell mit 0:1 in Rückstand gerät, ist die Herangehensweise natürlich nicht einfach. Doch die Mannschaft hat Moral bewiesen, hervorragend gekämpft und eine spielerisch sehr ansprechende Leistung gezeigt. Am Ende konnten wir verdient über einen 3:2-Heimsieg jubeln.“

Kaltenbrunner erklärte auch, warum der Saisonstart nicht wie erhofft verlaufen ist: „In den letzten Wochen hatten wir verstärkt mit verletzten Spielern und urlaubsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Wenn immer wieder mehrere Spieler fehlen, ist das natürlich schmerzhaft. Trotzdem muss man sagen, dass wir spielerisch stets auf Augenhöhe waren und meist nur knapp verloren haben. Ich hoffe, dass wir den Schwung aus dem heutigen Sieg mit in die kommenden Wochen nehmen können.“

Im Sommer verlor man in Zell mit Manuel Rohringer und Tinotenda Bindu zwei wertvolle Spieler. Als Neuzugänge konnte man Felix Pigarella (aus dem Nachwuchs von Timelkam), Sebastian Mann (von Timelkam) und Michael Jedinger (von Gampern) verpflichten. Zudem wurden mehrere Jugendspieler in den Kader integriert.

Nachwuchs der Schlüssel zu langfristigem Erfolg

„In Zell haben wir eine große Anzahl fußballbegeisterter Kinder. Aktuell sind über 90 Kinder in allen Altersgruppen gemeldet, was uns außerordentlich stolz macht. Wir bemühen uns zudem, regelmäßig die talentierten Spieler der U15 in die Kampfmannschaft sowie die Reserve zu integrieren. Uns ist bewusst, dass eine stabile und gut funktionierende Nachwuchsarbeit der Schlüssel zu einem langfristigen Erfolg hier in Zell ist.“

Hinsichtlich der Saisonzielsetzung äußerte sich Kaltenbrunner folgendermaßen: „Wir haben uns keinen bestimmten Tabellenplatz als Ziel gesetzt. Zu Beginn der Saison strebten wir an, weiter vorne mitzuspielen, jedoch sind wir uns der aktuellen Situation mit vielen Ausfällen bewusst. Im Herbst möchten wir uns zu einem geschlossenen Team formen, sowohl auf dem Platz als auch abseits, um im Frühjahr entschlossen angreifen und einige Plätze gutmachen zu können.“

