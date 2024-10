Union Treubach/Roßbach: Ausgeglichene Bilanz und ambitionierte Perspektiven

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 16:08

Mit 13 Punkten aus sieben gespielten Runden kann die Union Treubach/Roßbach äußerst zufrieden sein. Die Mannschaft hat bisher lediglich zwei Niederlagen in der laufenden Meisterschaft hinnehmen müssen und nimmt verdient den 5. Tabellenplatz der 2. Klasse West ein. In den letzten beiden Spielen feierte die Elf von Trainer Andreas Streif zwei Siege in Folge. Ob im Verein Zufriedenheit nach dem bisherigen Saisonverlauf herrscht oder ob mehr möglich gewesen wäre, beantwortete der Obmann Florian Bernroitner.

Zufriedenheit über den Saisonstart

Bernroitner äußert sich sehr zufrieden mit dem Saisonstart: „Insgesamt können wir mit dem bisherigen Verlauf der Saison sehr zufrieden sein. Wenn man bedenkt, wo wir in der vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt standen, sollten uns die bisherige Punkteausbeute und die Entwicklung positiv stimmen.“

„Wir sind auch größtenteils mit den Leistungen zufrieden. Einzig im Spiel gegen Neuhofen konnten wir nicht unseren gewohnten Fußball auf den Platz bringen und haben deshalb verdient verloren, was uns ärgert. Wichtig ist, dass wir nun daran arbeiten, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen, um weiterhin vorne mitspielen zu können“, so der Obmann zu den spielerischen Darbietungen.

Die Personalsituation bei der Union scheint ebenfalls gut zu sein. „Derzeit kann das Trainerteam auf den gesamten Kader zurückgreifen, und die Trainingsbeteiligung ist hervorragend."

Die Stimmung im Verein ist laut Florian Bernroitner ausgezeichnet: „Aufgrund der aktuellen Form ist die Stimmung natürlich noch besser. Dennoch vergessen wir nicht, wo wir herkommen. Wir haben in der vergangenen Saison eine sehr schwere Zeit hinter uns und wissen daher, dass man kontinuierlich hart arbeiten muss, wenn man erfolgreich Fußball spielen möchte.“

Starke Nachwuchsarbeit und klare Saisonziele

„Trotz unserer kleinen Gemeinde verfügen wir über eine ausgezeichnete Nachwuchsabteilung. Wir können vier eigene Mannschaften stellen, und in der U15 haben wir eine Spielgemeinschaft, die ebenfalls erfolgreich Fußball spielt. Wir sehen großes Potenzial in der Jugend, und es ist ein wichtiger Pfeiler unseres Vereins, neue Talente kontinuierlich in die Kampfmannschaft zu integrieren. Dank dieser hervorragenden Arbeit über die Jahre bleibt der Nachwuchs lebendig.“

Das Ziel bis zur Winterpause sowie für die restliche Saison ist klar definiert: „Bis zur Winterpause streben wir an, 20 bis 25 Punkte zu sammeln. So haben wir im Frühjahr die Möglichkeit, vorne anzugreifen. Insgesamt haben wir uns vor der Saison das Ziel gesetzt, so lange wie möglich um den Relegationsplatz mitzuspielen. Sollte am Ende mehr oder weniger erreicht werden, ist das jedoch kein Genickbruch, da wir nicht vergessen, wo wir in der vergangenen Saison noch standen.“

