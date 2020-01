2. Klasse West: "Experten-Tabelle" - USV Pattigham/Pramet "erobert Herbstmeistertitel"

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 11:23

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. In einem packenden Zweikampf zog der USV Pattigham/Pramet nur aufgrund der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz den Kürzeren, die Experten tippten die Hintenaus-Elf jedoch mit stolzen 33 Punkten zum "Herbstmeistertitel". Der Ligaprimus aus Waldzell muss sich mit Platz zwei begnügen, während der SV Schildorn wie in der Hinrunde den dritten Rang belegt. In der "Experten-Tabelle" wurde der UFC Mettmach die "Rote Laterne" los und kletterte sensationell bis auf den sechsten Platz nach oben. Die Union Bruckmühl, Elfter im Herbst, ist mit lediglich zwei Zählern das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Hamdija Causevic, Trainer Union Aspach/Wildenau

Runde 2 - Alois Lobe, Ex-Trainer UFC Mettmach

Runde 3 - Mario Krämer, Trainer Union St. Johann/Walde

Runde 4 - Christian Huber, Trainer UFC Riegerting

Runde 5 - Rainer Emprechtinger, Obmann USV Pattigham/Pramet

Runde 6 - Franz Eizinger, Spielertrainer Union Ampflwang

Runde 7 - Thomas Buttinger, Sektionsleiter SV Schildorn

Runde 8 - Daniel Hauser, Trainer SV Waldzell

Runde 9 - Branko Bajic, Trainer Union Treubach/Roßbach

Runde 10 - Mathias Mayrhuber, Ex-Trainer Union Geboltskirchen

Runde 11 - Matthäus Grünbacher, Obmann SV Zell/Pettenfirst

Runde 12 - Sven Bichl, Ex-Trainer Union Bruckmühl

Runde 13 - Johann Gruber, Funktionär Union Polling

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (02) USV Pattigham/Pramet 33 (28) Punkte 30-14 Tore

2. (01) SV Waldzell 28 (28) 30-14

3. (03) SV Schildorn 23 (23) 23-14

4. (04) UFC Riegerting 23 (22) 23-18

5. (09) Union St. Johann/Walde 19 (13) 21-15

6. (13) UFC Mettmach 19 ( 8) 18-13

7. (05) Union Polling 19 (20) 19-18

8. (06) SV Zell/Pettenfirst 18 (16) 22-20

9. (07) ASKÖ Ampflwang 14 (16) 16-25

10. (10) Union Treubach/Roßbach 11 (13) 17-27

11. (08) Union Aspach/Wildenau 8 (14) 15-20

12. (12) Union Geboltskirchen 4 ( 9) 12-32

13. (11) Union Bruckmühl 2 (13) 12-28

Transferliste

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten