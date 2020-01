SV Waldzell: Mit Rückkehrer in den Aufstiegskampf

Details Dienstag, 07. Januar 2020 11:13

Im Vorjahr kam der SV Waldzell als Achter ins Ziel, ehe die Mannschaft von Trainer Daniel Hauser im Sommer mit einigen Heimkehrern verstärkt wurde. In der aktuellen Saison der 2. Klasse West wurde der SVW der gestiegenen Erwartungshaltung bislang gerecht und krönte sich zum Herbstmeister. "Nach einem perfekten Start hatten wir zum einen mit Verletzungen zu kämpfen, und zum anderen waren dann die stärkeren Mannschaften unsere Gegner. Auch wenn wir auf der Zielgeraden einige Punkte haben liegenlassen und es knapp geworden ist, sind wir auf einem guten Weg und freuen wir uns über den Herbstmeistertitel", erklärt der Coach.

Beste Defensive der Liga - blütenweiße Heim-Weste

Der Aufstiegsaspirant kam mit sieben Siegen am Stück exzellent aus den Startblöcken, die Hauser-Elf musste dann aber Federn lassen, standen in den übrigen fünf Spielen zwei weiteren Siegen ebenso viele Niederlagen gegenüber. "Der unterschiedliche Saisonverlauf hat auch mit der Auslosung zu tun und konnten zunächst einige Pflichtsiege einfahren, ehe die Gegner stärker wurden. In Pattigham haben wir unglücklich verloren und uns beim Unentschieden in Zell auf dem kleinen Platz schwer getan. Leider sind wir im letzten Match in Polling leer ausgegangen, aber die Union ist ein Angstgegner. Dennoch hat es aufgrund der etwas besseren Tordifferenz zum Hertbstmeistertitel gereicht", so Hauser. Der Ligaprimus musste die beiden bisherigen Niederlagen in der Fremde hinnehmen, konnte die sechs Heimspiele aber allesamt gewinnen. "Vor nicht allzu langer Zeit waren wir auswärts etwas stärker. Eigentlich ist es egal, wo man spielt und die Punkte holt, aber Heimsiege sind aufgrund der Zuchauer bzw. Fans schöner", meint Daniel Hauser. Mit nur elf Gegentoren stellt der Herbstmeister die stärkste Defensive der Liga, der Verfolger aus Pattigham traf jedoch öfter ins Schwarze - Fabian und Florian Schwendmaier sowie Walter Erhart zeichneten für 27 der 40 Waldzeller Treffer verantwortlich. "Obwohl mit Martin Hargassner und Michael Moser zwei Verteidiger verletzungsbedingt passen mussten und Offensivspieler Fabian Schwendmaier des Öfteren in der Defensive aushelfen musste, haben wir wenig Tore erhalten", freut sich der Coach über die stabile Hintermannschaft.

Ein Rückkehrer

Der 23-jährige Oliver Rinortner der von 2017 bis 2019 bereits das SVW-Trikot getragen hat, kehrt von Bezirksligist Frankenburg wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Wir freuen uns, dass der Außenverteidiger wieder zur Verfügung steht. Darüberhinaus wird sich im Winter aber nichts tun und gehen mit einem ansonsten unveränderten Kader in die Rückrunde", weiß Hauser und freut sich, dass Kapitän Hargassner nach einer Schulterverletzung wieder fit ist. Nach einem Kreuzbandeinriss steht hinter der Fitness von Verteidiger Michael Moser jedoch ein Fragezeichnen.

Richtungweisender Rückrundenstart

Am 25. Januar nehmen die Waldzeller in Vöcklabruck an einem Hallenturnier teil. Am 31. Januar startet der Tabellenführer in die Vorbereitung und bestreitet am 2. Februar gegen Vöcklabruck das erste Testspiel. Die Hauser-Elf hat sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschafft und möchte die eroberte Tabellenführung ins Ziel bringen., "Auch wenn der Aufstieg kein Miuss ist, hätten wir nichts dagegen, nach nahezu drei Jahrzehnten wieder in die 1. Klasse zurückzukehren. Es sieht ganz gut aus, aber uns erwartet eine ebenso schwieriger wie spannende Rückrunde", sagt Daniel Hauser. "Zum einen sitzt uns der Verfolger aus Pattigham im Nacken, und zum anderen muss man auch Schildorn und Riegerting auf der Rechnung haben. Und zum Rückrundenstart erwartet uns in Riegerting gleich ein Sechs-Punkte-Spiel".

Transferliste

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten