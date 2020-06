UFC Mettmach: Erneuter Wechsel auf der Trainerbank

Details Montag, 22. Juni 2020 13:08

Nach dem letztjährigen Abstieg gelang es dem UFC Mettmach auch einen Stock tiefer nicht, den verlorenen Faden wieder aufzunehmen. Die Innviertler stolperten durch den Herbst, beendeten die Hinrunde am letzten Platz und überwinterten in der 2. Klasse West in Besitz der "Roten Laterne". Unter Neo-Trainer Christoph Oberndorfer wollte der UFC wieder in die Spur finden und das Tabellenende verlassen, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Mettmacher aber ein jähes Ende. Die Amtszeit von Coach Oberndorfer war nur von kurzer Dauer, schwingt aber sofort ein "alter Bekannter" wieder das Trainerzepter.

Richtige Entscheidung - Vorfreude auf normales Mannschaftstraining

"Aufgrund der fehlenden Optionen haben die Verantwortlichen einen richtigen Schritt gesetzt und korrekte Entscheidungen getroffen. Das ändert aber nichts daran, dass die außergewöhnliche Situation für alle Vereine und Spieler ein Desaster ist", erklärt Obmann Josef Wageneder, der fest davon überzeugt ist, dass die neue Saison in den kommenden Tagen grünes Licht erhält. "Aufgrund der positiven Entwicklung spricht nichts dagegen, stellt sich einzig und alleine nur noch die Frage, wann es wieder losgeht. Ob die Saison planmäßig im August oder etwas später gestartet wird, ist nich entscheidend, wichtig ist, dass in absehbarer Zeit ein normales Mannschaftstraining wieder erlaubt ist. Wir haben in den letzten vier Wochen trainiert, wobei jeweils zwei Einheit am Programm gestanden waren. Wir machen jetzt eine Pause und haben vor, am 3. Juli die Vorbereitung in Angriff zu nehmen. Hoffentlich ist dann wieder ein Training ohne Beschränkungen möglich", hat der Obmann genug von den vielen Babyelefanten.

Ronald Elflein geht in seine vierte Amtszeit

Christoph Oberndorfer hat die Mannschaft im Winter übernommen, der Coach wartete in Mettmach aber vergeblich auf sein Meisterschaftsdebut und musste nach wenigen Monaten den Stuhl räumen. "Oberndorfer war überaus engagiert, es hat aber einfach nicht gepasst, weshalb wir einen Schlussstrich gezogen haben", weiß Josef Wageneder und freut sich, dass beim UFC ein "alter Bekannter" wieder das Zepter schwingt. "Die Wurzeln von Ronald Elflein liegen im Osten Deutschlands, er ist aber seit nun mehr 15 Jahren im Verein. Ronald kennt den Klub und sämtliche Spieler und wohnt zudem nur unweit unseres Sportplatzes. Elflein ist ein anerkannter Fachmann, weshalb wir uns mit ihm auf eine erneute Zusammenarbeit verständigt haben. Somit geht der alte und neue Coach in Mettmach in seine vierte Amtszeit". Der Kader wird sich im Sommer nur unwesentlich verändern. "Wir halten Ausschau nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Unter Umständen nimmt unser Legionär aus Tschechien, Adam Cihlar, einen Landsmann mit. Ansonsten sind keine Zugänge geplant, zumal fünf, sechs Talente aus dem U16-Team nachrücken und wir die Jungen behutsam in die Mannschaft integrieren wollen", so Wageneder, der von einem möglichen Abgang spricht.

