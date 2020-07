ATSV Kohlgrube/Wolfsegg: "Können drei, vier Ausfälle problemlos ersetzen"

Details Sonntag, 26. Juli 2020 10:36

In den vergangenen Jahren war der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg in der Gruppe Mitte-West aktiv und dort zumeist im Vorderfeld der Tabelle präsent. Die Hausruckviertler wechselten im Sommer die Liga und gehen künftig in der 2. Klasse West an den Start. "Da die Union Bruckmühl seit geraumer Zeit in dieser Liga spielt, erwartet uns nach einigen Jahren wieder das heiße Prestige-Derby. Somit waren wir nicht abgeneigt, die Gruppe zu wechseln, freuen uns auf die neue Liga und neue Gegner und nehmen die Herausforderung an", erklärt Trainer Albert Hofbauer, der im letzten Winter die Verantwortung übernommen hat.

Neuer, junger Torwart - zwei Abgänge

Nach dem Abgang der langjährigen Nummer eins, Tamas Szücs, der gemeinsam mit Ex-Trainer Laszlo Major nach Weibern wechselte, sah sich der ATSV nach einem neuen Torwart um. "Wir sind in der Landesliga fündig geworden und freuen uns, mit dem 18-jährigen Julian Ölz einen talentierten Tormann aus Bad Wimsbach zu einem Wechsel bewegen zu können. Zudem will es Ex-Kapitän Gernot Tassold, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, wieder wissen", so Hofbauer. "Mir steht ein ungemein breiter und starker Kader zur Verfügung. Wir haben eine starke Bank und können drei, vier Ausfälle problemlos ersetzen. Es ist aber nicht einfach, die vielen starken Spieler bei Laune zu halten".

Erfolgreiche Testspiele

Nach der Öffnung der Sportplätze stand in Wolfsegg zunächst eine wöchentliche Einheit auf dem Programm. Inzwischen steht die Hofbauer-Elf in der offiziellen Vorbereitung in der vierten Woche und hat bereits vier Testspiele in den Beinen: 7:2 gegen Hofkirchen/Trattnach, 3:2 gegen Blau-Weiß Stadl-Paura, 2:2 gegen Aurach und 2:6 gegen Eberschwang. Am kommenden Freitag steht der nächste Test, gegen Steinhaus, am Programm. "Die Vorbereitung verläuft planmäßg. Die Trainingsbeteiligung ist ausgezeichnet, sind stets 20 bis 25 Kicker bei den Einheiten dabei. Dadurch herrscht ein intensiver Kampf ums Leiberl", spricht der Coach von einem gesunden Konkurrenzkampf.

Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Obwohl die Wolfsegger die neue Liga noch nicht wirklich einschätzen können, nimmt sich der ATSV für die kommende Saison viel vor. "Auch wenn wir viele Gegner noch nicht kennen, ist unser Anspruch, in der Tabelle weit vorne mitzumischen. Der Aufstieg ist zwar kein Muss, aufgrund des starken Kaders sollten wir im Aufstiegskampf aber eine gute Rolle spielen können", meint Albert Hofbauer. "Da wir über erhebliche Qualität verfügen, ist eine Präsenz im Spitzenfeld der Tabelle ein realistisches Ziel und blicken der Saison vorsichtig optimistisch entgegen".

Zugang:

Julian Ölz (zuletzt SK Bad Wimsbach)

Abgänge:

Tamas Szücs (Union Weibern)

Laszlo Major (Union Weibern)

Transferliste

Bisherige Testspiele:

7:2 gegen Union Hofkirchen/Trattnach (2MW)

3:2 gegen SK Blau-Weiß Stadl-Paura (2MW)

2:2 gegen SV Aurach (2S)

2:6 gegen SV Eberschwang (1MW)

Testspiele-Übersicht

