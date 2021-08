"Wir werden wieder angreifen!": SV Waldzell mit Kampfansage

Ligaportal: Die Sommertransferzeit ist nun mittlerweile wieder Geschichte. Gab es bei euch personelle Veränderungen?

Helm: „Es hat sich zuletzt nicht viel getan, was wir so auch geplant hatten. Mit Florian Thomae aus Attergau ist allerdings ein neuer Torhüter bei uns gelandet. Da unser Stammtorhüter aufgehört hat, mussten wir auf dieser Postion nachbessern und sind froh, mit Florian einen guten Ersatz gefunden zu haben. Ansonsten ist die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben, was uns natürlich sehr freut. Ich glaube, die Jungs haben zuletzt aber auch ganz klar bewiesen, dass sie eine richtig starke Mannschaft sind.“

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der bisherigen Saisonvorbereitung?

Helm: „Wir sind nicht unzufrieden, wenngleich wir die anstehenden zwei verbleibenden Wochen noch gut nutzen müssen. Vom Training her haben wir zuletzt glaube ich ganz gut gearbeitet, daneben haben wir für die Vorbereitung gleich neun Spiele festgesetzt. Es hat sich aber sicherlich schon als richtig erwiesen, dass wir so viele Spiele ausgemacht haben, sind gerade im Sommer immer wieder Spieler mal nicht da beziehungsweise im Urlaub. Ebenso war uns bewusst, dass nach so einer langen Zeit ohne Fußball die Spieler Klarerweise etwas Anlaufzeit benötigen werden. Ich denke aber auf jeden Fall, dass wir auf dem richtigen Weg sind und freuen wir uns schon auf die neue Meisterschaft.

Ligaportal: Welchen Eindruck konnte man vom körperlichen Zustand der Spieler gewinnen? Gibt es nach der langen Pause noch Defizite?

Helm: „Die Situation kennt man trotzdem irgendwie. Der eine Spieler hat individuell etwas mehr getan, der andere weniger. Da sind die Typen ganz verschieden. Wichtig ist da aber, dass wir im Training geschlossen an uns arbeiten und das hat in den vergangenen Wochen gut gepasst. Somit bin ich überzeugt, dass wir zum Start der neuen Saison auf einem ordentlichen Fitnesslevel zurück sind.“

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man nun in die neue Saison?

Helm: „Die letzte Saison war natürlich überragend. Wenn du alle Spiele gewinnst ist das schon etwas besonderes. Umso bitterer dann Klarerweise auch, wenn es erneut nichts bringt am Ende. Wir sind zwar auch heute noch nicht einverstanden mit der Entscheidung, ändern kann man aber auch nichts mehr. Was sicher ist, ist dass wir auch dieses Jahr wieder angreifen werden und vorne mitspielen wollen!“